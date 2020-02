Emmerich: Saal stand Kopf bei der Geck-Gemeinschaftssitzung

Emmerich. Tolle Stimmung bei der großen Geck-Gemeinschaftssitzung im Kapaunenberg in Emmerich. Hat da jemand an Bürgermeister Peter Hinzes Stuhl gesägt?

Eltens Schützenballett flitzte mal eben schnell über die Speelberger Straße zum Bölt-Auftritt. Dort schwebten in luftiger Saalhöhe Ballons mit den Initialen der Hüthumer Narrengemeinschaft. Und dann, ja dann ja dann, verlor des Bürgermeisters Stuhl die Bodenhaftung und krachte um 19.22 zusammen.

Hatte da womöglich an Peter Hinzes Stuhl jemand gesägt? Schließlich wurden Matthias Reintjes (CDU) und vielleicht noch der ein oder andere nicht namentlich bekannte Gegenspieler um den Bürgermeister-Posten im Kapaunenberg gesichtet. Hinze nahm’s mit Humor. Schnell wurde für Stuhlersatz gesorgt. Wobei er das hölzerne Teil im Auf- und Nieder-Modus eher weniger brauchte.

Endlich mal herrschte Ruhe bei den Büttenvorträgen

Geck-Gemeinschaftssitzung im Kapaunenberg in Emmerich: Bei den HFK-Funken traf Rock’n’Roll auf Schlager. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Der Saal stand Kopf bei der Geck-Gemeinschaftssitzung in Emmerich. Besonders feuerten die Karnevalsvereine ihre Akteure an, die einen Ausschnitt ihrer Sitzungen präsentierten. Und da war da noch Sparkassen-Mann Sascha Tück, mit dem einem ein Licht kostümmäßig aufging. Insiderkreise befürchteten aber, dass er eher chancenlos gegen das Superfrau- und Supermann-Geschwader der Volksbank sein soll.

Man höre und staune: Der Saal kann auch – bis auf einige Ausnahmen – ruhig sein, wenn’s um Büttenvorträge und Sketsche geht. „Ich weiß, wir schaffen das“, hatte Geck-Vize Uli Mebus verkündet. Schon saß Buurman Wim van Schrarendijk (alias VCK-Mann Marcel Janßen) im Behandlungsstuhl von Zahnarzt Pickers. Und ein „Flutlicht wie von der Sprungschanze in Garmisch-Patenkirchen“ leuchtete seinen Mund aus.

Mit ein paar Englischsilben Kölsch lernen

Das Prinzenpaar Melanie und Gregor und ihre Garde haben sich beim Einzug richtig Zeit gelassen. Die Narren winkten mit roten Leuchtstäben – eine tolle Atmosphäre. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Die HNG-Jungs angeführt von Lehrer Roman ter Horst wussten wie schnell mit ein paar Englischsilben Kölsch lernen kann. Helmut Thebes (alias Therapeutin „Knuffelmops“) und Christian Gerritzen (der zu zunächst stumme zu therapierende Herr Maslowski) waren als „Rett & Tett“ von Kolping Elten im Emoji-Fieber. Einfach herrlich!

Genauso wie das Camping-Ehepaar Christiane und Peter Berndsen. Wobei die Göttergattin nicht viel von solch einem Urlaub hält. Schön verpackt hatten sie viel Witz parat und die Lacher zu später Stund‘ auf ihrer Seite!

Ausführlicher Einzug fürs Prinzenpaar

Aus dem Dorf „hinterm Viadukt“ – Elten – kommend, freute sich Prinzenpaar Gregor und Melanie nebst Garde auf den Empfang im mit roten winkenden Leuchtstäben übersäten Saal. „So lang’ haben wir noch nie für den Einzug gebraucht“, lobte Prinz Gregor. Wobei Geck-Vizepräsident Dodo Kilch sich in Richtung Elten nicht verkneifen konnte: „Eine Gemeinschaftssitzung würde völlig ausreichen.“ Eine Herkules-Aufgabe, die seit Jahrzehnten bisher ohne Erfolg blieb. Erfolgreich zog die leichter Globus-Ballon-Variante beim „Komm wir halten die Welt an“-Gardelied durch den Saal und hätte sich beinahe auf dem Kronleuchter festgesetzt.

Beim Gardetanz auf großer Bühne bebten die Bretter. So eine große Bühne, die hat schon was. Da wirkt manch ein Tanz schon anders, zumal alle viel mehr Platz haben. Eindrucksvoll stellten das die Funky Geckos (Fun Factory und VCK Rot-Weiß), aber auch die Elements des Bürgervereins mit Hebefiguren unter Beweis.

Etliche Tanzgruppen brannten ein Feuerwerk ab

Ein vierfach Helau von diesen vier Damen auf der Geck-Gemeinschaftssitzung in Emmerich. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Damit nicht genug: die EKV-Diamonds waren als farbenprächtige Clowns showmäßig am Start. Die Bon Amies aus Praest präsentierten ihr Wahrsagerinnen-Können und die HFK-Funken ließen Rock’n’Roll und Schlager aufeinandertreffen. Die Tanzgruppe Blau-Weiß vermachten sich in ihren tollen Kostümen nahe Notre-Dame (inkl. weiblichen Glöckner Lea Oimann). Last but not least waren die Männer der Dancing Flamingos mit ihrer Airline am Start.

Zudem waren gesanglich Two (Willi te Beck, Martin van der Giet) and a half men (Manuel Jonkhans) und das Geck-Duo Christoph Hemke und Harald Koster mit Kölsche Tön zu hören. Letztere präsentierten wie zu guten alten Zeiten mit dem verstorbenen Geck-Troubadour Dieter Nicoli einen Sessionsschlager. Emmerichs Jecke sollten gespannt sein. Denn in der nächsten Session könnte der Song in allen Sälen ein Comeback feiern.

>> Josef Kremer – die gute Bölt-Seele

Lobende Worte gab’s für den zweiten Direktor der Sebastianer-Schützen Josef Kremer. „Wir können froh sein, dass wir so jemanden haben, der sich um den Saal kümmert“, sagten Dodo Kilch und Uli Mebus. Applaus für die gute Seele vom Bölt. Da durfte als Dankeschön der Sessionsorden nicht fehlen. Den erhielten ebenfalls Britta van Heesch und Kirsten Garbade (Party-Event-Service Weeze) fürs Catering. Letztere bereiten sich nun auf die Altweiber-Party und die nach dem Tulpensonntagszug vor.