Emmerich: Polizei nimmt gesuchten Jugendstraftäter fest

Im Regionalexpress 19 verhielt sich der 19-jährige Mann aus Libyen renitent. Daraufhin wurde er von der Bundespolizei am Emmericher Bahnhof in Gewahrsam genommen. Auf der Wache stellte sich heraus, dass der 19-Jährige bereits einiges auf dem Kerbholz hat.

Emmerich Ein bereits mehrfach vorbestrafter 19-jähriger Libyer wird von Beamten der Bundespolizei am Bahnhof Emmerich festgenommen.

Die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn, Betriebszentrale Duisburg informierte die Bundespolizeiinspektion Kleve am Dienstagnachmittag, 12. Januar 2021, um 16.15 Uhr über eine renitente männliche Person ohne Fahrausweis im Regionalexpress 19 auf der Fahrt von Arnheim nach Düsseldorf.

Am Bahnhof Emmerich konnte eine Streife der Bundespolizei die Person in Gewahrsam nehmen. Der Libyer wurde anschließend zwecks weiterer Maßnahmen zur Dienststelle in Kleve gebracht. Die Ermittlungen dort ergaben, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Meiningen zur Festnahme (Sicherungshaftbefehl im Bewährungsverfahren) ausgeschrieben ist.

Acht Monate Jugendstrafe

Der Verurteilte wurde wegen räuberischem Diebstahl zu acht Monaten Jugendstrafe verurteilt. Diese Strafe wurde vom Amtsgericht Suhl im April 2020 auf zwei Jahre festgesetzt und zur

Bewährung ausgesetzt. Da der Aufenthaltsort des Libyers unbekannt war und er seine Bewährungsauflagen nicht einhält, erfolgte der Widerruf der Aussetzung.

Vorführung beim Richter am Amtsgericht Kleve

Des Weiteren bestehen sechs Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung wegen

diverser Straftaten (Gefährliche Körperverletzung, Räuberischer Diebstahl, Missbrauch von Notrufen und Beleidigung). Die Vorführung beim Richter am Amtsgericht Kleve ist am Mittwochmittag geplant.