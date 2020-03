Emmerich: Parkendes Auto an der Burgstraße beschädigt

Emmerich. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte einen schwarzen VW Passat, der in einer Parkbucht an der Burgstraße abgestellt war.

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag, 27. Februar, und Freitagnachmittag, 28. Februar, beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen VW Passat, der in einer Parkbucht an der Burgstraße in Emmerich abgestellt war.

Spuren deuten auf Anhängerkupplung

Den Spuren nach könnte der Schaden am vorderen Kennzeichen des VW durch die Anhängerkupplung des Unfallverursachers entstanden sein. Dieser fuhr jedoch davon, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter 02822/7830.