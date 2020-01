Die Polizei bittet das Opfer des Unfalls am Mittwoch in Emmerich sich zu melden.

Emmerich. Nach einem Auffahrunfall in Emmerich sah das Unfallopfer keinen Handlungsbedarf. Die Verursacherin meldete den Schaden. Polizei sucht das Opfer.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmerich: Nach Unfall wollte das Opfer direkt weiter fahren

Da hat sich der Unfallverursacher wohl etwas überrumpeln lassen: Am Mittwoch, 22. Januar, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Gerhard-Storm-Straße/Am Löwentor ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkw. Die 50-jährige Unfallverursacherin fuhr hierbei mit ihrem VW auf einen vorausfahrenden Pkw auf, der an der Kreuzung verkehrsbedingt bremsen musste.

Unfallopfer wollte den Schaden wohl nicht regulieren

Der Fahrer des unbekannten Pkw, stieg kurz aus, merkte an, dass es nur Blechschaden sei und fuhr dann weiter. Perplex durch die Reaktion des Unfallgegners fuhr die Unfallverursacherin zunächst weiter, meldete den Unfall jedoch etwas später auf der Polizeiwache Emmerich.

Der Fahrer des anderen beteiligten Autos wird nun gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.