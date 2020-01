Emmerich. Der Chor The Gregorian Voices präsentiert sich im Emmericher PAN stimmgewaltig. Das Publikum ließ sich am Samstagabend in ihren Bann ziehen.

Emmerich: Mystische Stimmung bei The Gregorian Voices

Sie sind stimmgewaltig. Und ihre Stimmen sind glasklar, breiten sich komplex und spannungsreich aus. Stehenden und lang anhaltenden Applaus spendierten die Zuhörer im PAN in Emmerich beim Auftritt von The Gregorian Voices.

Das bulgarische Vokaloktett aus Sofia reist seit 2011 durch Europa, um die Menschen emotional zu berühren und den mittelalterlichengregorianischen Chorälen wieder völlig neu zu beleben sowie zu interpretieren. Die acht Sänger haben eine klassische Gesangsausbildung. Der Chor hat schon mehrere internationale Auszeichnungen erhalten.

Erst mittelalterlich, dann moderner

Das Programm der acht Sänger bestand aus zwei Teilen, mit denen sie das Publikum mit auf einer Zeit- reise durch zwölf Jahrhunderte führten. Im ersten Teil wurden gregorianische Choräle wie „Ave Maria“ oder „Salve Regina“ gesungen. Dann folgten orthodoxe Gesänge und Lieder aus der Renaissance und des Barock. Vor der 20 Minütigen Pause wurde die Madrigale vorgestellt, darunter fielen Songs wie „Bonzorno“.

Im zweiten Teil ging es lebhafter weiter. Berühmte Klassiker der Popmusik wie „Hallelujah“ von Leonard Cohen und „We Are the World“ von Michael Jackson wurden wunderschön in einem gregorianischen Stil vorgesungen. „Sound of Silence“ hat ebenfalls ziemlich berührt.

Es klingt, als wäre es ein 50-köpfiger Chor

Manchmal gleicht der feierlich, harmonische Gesang einer Meditation, vor allem, wenn man die Augen schließt und nur die Stimmen auf sich wirken lässt. Auch fühlte es sich so an, als würden anstatt acht Sängern eine große Gruppe aus mindestens 50 Leuten vor einem stehen oder man würde in einer großen Kirche zu sitzen, da die acht Herren ein enorm großes Stimmvolumen entwickeln und ihre Stimmen schön laut, nahezu himmlisch und aufglühend klingen.

Im Vergleich zu anderen Konzerten brauchen sie nicht viele Lichteffekte oder auffällige Kleidung, denn sie haben eine beeindruckende Präsens. Nur zwei pinkfarbene Leuchter erhellten den Raum im Pan in Emmerich am Samstagabend. Sie trugen schlichte Mönchskutten und sangen ohne Begleitung von Technik oder Musikinstrumenten.

Mystische Atmosphäre im PAN

The Gregorian Voices verzichten auf aufwendige Lichteffekte. Die Stimmen stehen im Fokus. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Allein ihr Dasein samt ihrer Stimmen schaffte eine großartige, geheimnisvolle, mystische Atmosphäre. Die Männer konnten ihre Tonlage von besonders tief und laut zu hoch und leise variieren, was sehr faszinierend war und vor allem toll in den Ohren klang. Den Gesang kann man nicht genau zuordnen, denn er enthält einerseits Elemente aus dem Kirchengesang, aus dem Lateinisch-Römischen sowie Slawischen, andererseits ähnelt der Gesang der modernen, klassischen Musik bzw. dem Chorgesang.

Doch woher stammt diese Musikrichtung tatsächlich? Die Gregorianik oder auch gregorianischer Choral genannt, bezeichnet man den einstimmigen, unbegleiteten, liturgischen Gesang der katholischen Kirche in lateinischer Sprache. Sie entstand zwischen dem vierten und dem achten Jahrhundert nach und nach in Rom.

Ausdrucksstark und zugleich feierlich

Im klerikalen und klösterlichen Leben des Mittelalters hat das gesungene Lob Gottes, Leus Dei, den höchsten Stellenwert gehabt. So widmeten Kleriker und Mönche viele Stunden des Tages und der Nacht dem Singen und der Weiterentwicklung der Liturgie. Heutzutage hat diese Musikrichtung eine große Zuhörerschaft.

Der gregorianische Choral hat eine nahezu heilsame Wirkung durch den intensiven, zeitweise monotonen Gesang. Doch durch The Gregorian Voices kriegt der mittelalterliche Gesang einen modernen Touch. Zum Schluss sprachen sie das Wort sehr genau, nahezu magisch aus, sodass das Wort still, aber auch zugleich ausdrucksstark sowie feierlich im Raum hängen blieb.