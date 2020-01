Emmerich: Mittagstisch Aldegundis sucht fitte Mitstreiter

Ohne sie wäre Emmerich sicherlich ein wenig ärmer: Denn 30 Ehrenamtliche sorgen an sechs Tagen in der Woche dafür, dass der Mittagstisch Aldegundis läuft. Seit 20 Jahren gibt es diesen mittlerweile in Emmerich. Hans Jürgen Säger erinnert sich noch gut an die Anfänge.

Kein Wunder: 1999 gehörte er mit zu denjenigen, die mit dem damaligen Dechanten Theben den Mittagstisch ins Leben riefen. „Mit vier Leuten haben wir damals angefangen“, so der Emmericher.

Drei Mitstreiter sind bereits über 80 Jahre alt

Mittlerweile sind mehr Frauen und Männer aktiv. Seit vielen Jahren helfen sie bei der Tütenausgabe oder geben den Bedürftigen der Stadt eine warme Mahlzeit aus. Doch: „Drei unserer Mitstreiter sind mittlerweile über 80 Jahre alt“, so Müller. Generell seien die Ehrenamtlichen älter. Dabei sind sie körperlich extrem gefordert, wenn sie etwa die gespendeten Lebensmittel für die Tüten in den Keller des Aldegundisheims tragen müssen.

Daher schlägt der Mittagstisch im neuen Jahr Alarm. „Uns fehlen fitte Mitstreiter“, so Mechtild Müller. Sie und auch die anderen Ehrenamtler würden sich freuen, wenn sich zupackende Bürger melden würden, die das Team unterstützen wollen. Bei der Essens- oder der Tütenausgabe.

Über 100 Tüten werden pro Woche gepackt

Oder auch beim Packen der Tüten und vor allem auch dem Tragen der Lebensmittel. „Wenn jemand einmal die Woche helfen könnte, wäre das super“, so Müller. „Es darf natürlich auch gern öfter in der Woche sein“, ergänzt Säger.

Zweimal in der Woche werden im Keller des Aldegundisheims die Lebensmitteltüten ausgegeben, an vier Tagen kommt noch die Essenausgabe hinzu. Etwa 100 Tüten in der Woche packt das Team. Früh stehen schon die Bedürftigen für die Lebensmittel an. „Und zwar auch immer mehr Alleinstehende“, weiß Müller, die selbst seit nunmehr zehn Jahren beim Mittagstisch aktiv ist. Das können alleinerziehende Frauen sein, aber auch Witwen. Verschiedenste Nationen besuchen zudem regelmäßig den Mittagstisch.

Auf Spenden angewiesen

Und natürlich hat der Mittagstisch auch darauf reagiert. „Wir packen zum Beispiel nur noch Geflügelwurst in die Lebensmitteltüten“, so Müller. Damit die Tüten auch abwechslungsreich gepackt werden können, ist der Mittagstisch nicht nur auf die Spenden der Lebensmittelläden in der Stadt angewiesen, sondern auch auf Spenden.

Und so konnten sich die Ehrenamtlichen nun über einen Scheck seitens des Kirchenausschusses der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes freuen. Dieser hatte zu Gunsten des Mittagstisches Plätzchen auf dem Adventsmarkt auf dem Aldegunsdiskirchplatz verkauft, den zahlreiche Gemeindemitglieder fleißig gebacken hatten.

Kirchenausschuss spendete 600 Euro

Auch kleine Engel, gefertigt aus den ausrangierten Gotteslobbüchern, trugen dazu bei, dass nahezu 600 Euro gesammelt werden konnten. Damit der glatte Betrag auch herauskommt, stockte Pfarrer Bernd de Baey die Spende auf. Auch der Geistliche würde sich freuen, wenn sich in der Zukunft neue, engagierte Mitstreiter für das Team finden würden.

Denn auch wenn sich 30 Aktive viel anhört. „Das ist das Minimum, was wir benötigen, damit es läuft“, so Säger.

>>> Hier gibt es mehr Informationen

Fragen rund um den Mittagstisch Aldegundis beantwortet Marianne Giltjes unter 02822/51369. Hier können sich auch gerne tatkräftige Mitstreiter melden, die das engagierte Team einmal in der Woche – natürlich gern auch öfter – unterstützen wollen.

Mittagessen beim Mittagstisch Aldegundis im Aldegundgisheim am Hottomannsdeich (den Seiteneingang nutzen) gibt es Montag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag von 11 bis 13 Uhr. Die Lebensmittel-Tüten werden jeden Dienstag und Freitag ab 11.30 Uhr ausgegeben.