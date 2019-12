Emmerich: Mitgliederzahlen vom VdK steigen weiter

Der VdK Ortsverband Emmerich hatte seine Mitglieder am Sonntag zum traditionellen Jahresabschluss eingeladen. Von den mehr als 1500 Mitgliedern hatten gegen 11 Uhr 127 gut gekleidete Gäste an den festlich geschmückten Tischen Platz genommen. Nach mehreren Begrüßungen und bei stimmungsvoller Musik (Frank Hendricks Keyboard und Trompete) wartete man auf das wie immer gut vorbereitete Menü der Familie Siemes – und wurde nicht enttäuscht.

Nach Rindfleischsuppe, Schinkenkrustenbraten, gemischtem Gemüse und Salaten wartet noch ein leckeres Tiramisu auf die Gäste. Zu Beginn des Treffens erinnerte die jetzige kommissarische Vorsitzende Erika Bick-Verstraten an ein erfolgreiches Jahr, aber auch an den Verlust des damaligen rührigen Vorsitzenden Hans-Jürgen Schagen, dessen Tod in diesem Jahr eine empfindliche Lücke in der Arbeit des Vereins geschlagen hatte.

Bürgermeister lobte die vielen ehrenamtlichen Helfer

In diesem Zusammenhang dachte man auch in einer Gedenkminute an das Vorstandsmitglied Dietmar Beck, der ebenfalls verstorben ist. Bürgermeister Peter Hinze lobte besonders die vielen ehrenamtlichen Helfer, die immer wieder die Arbeit des Vorstandes unterstützen und den Mitgliedern im Bereich des Sozialrechtes, der Pflegeversicherung und anderer sozialer Bereiche Hilfestellungen geben.

Schriftführer Bob Verstraten wusste viel über die Tätigkeit des Vorstandes. Im September 2019 startete z.B. ein Erste Hilfe Kurs, der das richtige Verhalten bei Notsituationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Handhabung eines Defibrillators zeigte. Nach intensiven Beratungen wird in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr das Programm für das kommende Jahr veröffentlicht. Soviel sei schon verraten: Es wird wieder eine Reise geben und Referate zum Sozialrecht kann man ebenfalls im Flyer finden.

Mitgliederzahlen steigen weiter

Der stellvertretende Vorsitzende des VdK Kreisverbandes am Niederrhein, Gerd Gorißen, der selbst von einer ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein von drei Tagen pro Woche sprach, machte noch einmal deutlich, wie vielfältig die Aufgaben des Vereins inzwischen sind. Und die steigenden Mitgliederzahlen im Ortsverband beweisen das. Stand Dezember 2019: 1570 Mitglieder.

Der Verein, der in diesem Jahr sein neues Domizil in der Tempelstraße 10 bezogen hat, kann vielen älteren Mitbürgern wertvolle Hilfe bei Fragen zum Sozialrecht geben (Rentenrecht, Unfall- und Krankenversicherung, Pflegeversicherung und ähnlichen Problemen). Hier kann vielleicht ein Anruf im VdK Haus helfen. Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat ist dort eine Sprechstunde von 9 Uhr bis 13 Uhr mit der Juristin Anna Bruckmann vorgesehen. Anmeldung unter 02822/70962.