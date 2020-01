Emmerich/Rees. Martin Went aus Emmerich hat Glück gehabt: Sein Kalender mit der Nummer 4919 hat den Hauptpreis des Lions Adventskalenders 2019 gewonnen.

Emmerich: Lions Club gratuliert den Hauptgewinnern

Martin Went aus Emmerich hat Glück gehabt: Sein Kalender mit der Nummer 4919 hat den Hauptpreis des Lions Adventskalenders 2019 gewonnen – und bringt ihn und seine Frau wohl in südliche Gefilde. Es ist zweifelsohne etwas Besonderes als der Hauptgewinner aus dem Lions-Losverfahren mit 8000 Kalendern hervorzugehen.

Gewinnnummer in der Zeitung gesehen

„Als ich Heiligabend meine Gewinnnummer in der Zeitung gesehen habe, konnte ich es nicht glauben; ein Blick auf die Internetseite der Lions machte das Unglaubliche wahr“, freut sich Martin Went. „Bereits seit Beginn der Kalenderaktion im Jahr 2013 kaufen wir die Lions-Kalender für unsere Kinder und uns. Auch im vergangenen November war ich wieder kurz vor acht Uhr morgens auf dem Wochenmarkt und ich wurde belohnt!“ Die besondere Weihnachtsüberraschung, ein Reisegutschein im Wert von 2500 Euro werden Martin Went und seine Ehefrau gut investieren. „Pläne habe wir gleich zwei“, so der Gewinner, „wahrscheinlich fliegen wir nach Madeira, vielleicht wird es auch Malta, mal sehen“.

290 Gewinner konnten sich über Preise freuen

Insgesamt 290 Käufer der Lions-Kalender konnten sich über attraktive Sachpreise oder Einkaufsgutscheine in einem Gesamtwert von über 26.000 Euro freuen. Doch nicht nur die Gewinner waren begeistert. „Dank der großartigen Unterstützung unserer Sponsoren und Käufer ist gewährleistet“, so unterstreicht Lionspräsident Klaus Hegel, „dass der gesamte Kalendererlös insbesondere unseren drei Kinder- und Jugendprojekten zugutekommt.“

Gewinnnummern sind noch einsehbar

Sämtliche Gewinnnummern des Adventskalenders sind auf der Internet-Seite www.weihnachtsmarkt-borghees.de zu finden. Sollte der eine oder andere Preis noch nicht abgeholt sein, die Möglichkeit besteht bis Ende März.