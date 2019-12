Emmerich: Leegmeer-Apotheke schließt zum Jahresende

Johanna Fischbach hat intensiv gesucht. Die Inhaberin der Leegmeer-Apotheke schaute sich über mehrere Jahre nach einem Nachfolger um. Doch die Suche blieb ergebnislos. Niemand will die Apotheke an der Netterdenschen Straße weiterführen. So konnte es nur einen Entschluss geben: Am Samstag, 28. Dezember, öffnet das Geschäft zum letzten Mal.

Vor 34 Jahren selbstständig gemacht

„Das ist für die Leute hier schon traurig“, sagt Johanna Fischbach, die sich vor 34 Jahren selbstständig machte. Denn an Kundschaft mangelt es nicht. Die elektrische Tür öffnet sich in schöner Regelmäßigkeit automatisch. Viele Kunden kennt das Apothekenteam mit Namen. „Viele unserer Stammkunden sind Leegmeerianer“, erklärt Fischbach. „Zu einigen besteht schon fast ein freundschaftliches Verhältnis.“

Doch nicht nur die Kundschaft hat der Apotheke über dreieinhalb Jahrzehnte die Treue gehalten. Auch Monika Hermes ist seit der Eröffnung am 2. Dezember 1985 als Angestellte dabei. Darüber hinaus gehören noch Anja ten Brink und Ulrike Eggers zum Team.

Wechsel zur Apotheke von Nichte Patricia Schnickers

Auch wenn die Leegmeer-Apotheke in wenigen Tagen der Vergangenheit angehören wird, müssen die Kunden nicht auf die vertrauten Gesichter verzichten. Denn Johanna Fischbach und ihr Team wechseln gemeinsam zur Rathaus Apotheke. Deren Inhaberin Patricia Schnickers, ist die Nichte von Johanna Fischbach. „Dort wird das Personal dann deutlich aufgestockt“, freut sich Fischbach, die dann auch auf ihre Schwester Elisabeth van Haaren trifft, mit der sie zuletzt noch zu Studienzeiten zusammengearbeitet hat.

In Vrasselt aufgewachsen

Apropos Studium. In Münster belegte Johanna Fischbach das Fach Pharmazie. Eifert somit ihrer älteren Schwester Elisabeth nach. Eine familiäre Prägung gab es im Übrigen nicht in diese Richtung. Der Vater der beiden aus Vrasselt stammenden Schwestern ist Gärtner. „Der Umgang mit Menschen liegt mir, auch deshalb wollte ich Apothekerin werden“, sagt Fischbach.

Mehr Bürokratie für Apotheker

Nach ihrem Abschluss war sie zunächst an einer Apotheke in Wesel tätig. Dann folgte der Entschluss zur Selbstständigkeit. Im Laufe der Jahre hat sich dabei einiges geändert. „Die Auflagen sind größer geworden, insgesamt gibt es viel mehr Bürokratie“, sagt die heute 67-Jährige, die in Zukunft an der Rathaus Apotheke nur noch einige Stunden in der Woche aushelfen wird.

Sohn Robert in Kolumbien besuchen

Zunächst ist erst einmal eine Reise mit Ehemann Volker und Schwester Elisabeth nach Kolumbien geplant. Dort wird Sohn Robert besucht, der sich dort zu einem mehrmonatigen Auslandsaufenthalt befindet. Ebenso möchte sie einer großen Leidenschaft in Zukunft fröhnen: „Fahrten mit meinem E-Rad werde ich hoffentlich häufiger unternehmen“.

Ein Abschiedsfest mit den Kolleginnen hat es bereits gegeben. Wenn am 28. Dezember der letzte Kunde bedient ist, wird aber sicherlich noch einmal mit einem Sekt auf 34 Jahre Selbstständigkeit angestoßen. Wobei danach noch weitere Dinge erledigt werden müssen. So wird das Warenlager aufgelöst. Der nicht verkaufte Bestand geht zurück an den Großhändler.

>>> Friseur übernimmt Geschäftsräume

In Emmerich hat sich die Apotheken-Dichte in den vergangenen Jahre erheblich ausgedünnt. So sind von ehemals zehn Geschäften nun nur noch fünf übrig, zudem gibt es noch die Vitus-Apotheke in Elten. Beim Gang durch die Innenstadt kann beim genauen Hinsehen auch noch Fragmente nicht mehr existierender Apotheken gefunden werden, wie etwa der steinerne Löwe am Haus an der Gasthausstraße Ecke Hackensteege, wo sich früher die Löwen-Apotheke befand.

Einen Leerstand wird es an der Netterdenschen Straße im Übrigen nicht geben. Denn die bisherige Apotheke wird ein Friseursalon.