Emmerich: Kneippverein Elten feiert Jubiläum mit Kaffeetafel

Elten. 2020 feiert der Kneippverein Elten sein 25-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum gibt es einen Kaffeetafel und die Einweihung eines besonderen Platzes.

Ein bunt bebildeter Jahresrückblick wurde nun den 60 anwesenden Mitgliedern des Kneippvereins Elten geboten. Diese waren nun im Hotel-Restaurant Wanders zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen gekommen.

Der komplette Vorstand rund um die Vorsitzende Frau Dr. Manon Loock-Braun wurde auf der Versammlung entlastet und der Bericht des Schatzmeisters Jochen Straver fiel solide aus. Der Bericht zeigte auf, dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht. Der Jahresrückblick habe durch die vielfältigen Aktivitäten und Kurse beeindruckt, so der Verein, wie zum Beispiel die Arbeit rund um den Barfußpfad.

Verein ist noch auf der Suche nach einem Vereinsheim

Die Vorsitzende informierte außerdem über den Stand der Dinge, im Bezug auf den Erholungsort Elten, welcher Kneipp-Kurort werden soll. Ein weiteres aktuelles Thema ist die Suche nach einem Vereinsheim für den Kneippverein.

Der Höhepunkt des Abends war die Ehrung der Jubilare, denn der Kneippverein Elten feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Am 1. Januar 1995 wurde der Verein im Hotel Wanders von den 18 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Günther Puhe, der jetzige zweite Vorsitzender und damalige Geschäftsführer des Kneipp-Landesverbandes, war Initiator des Vereins und konnte seine damaligen Eltener Mitstreiter davon überzeugen, einen Gesundheitsverein in Elten zu gründen.

Jubiläum wird am 17. Mai gefeiert

Geehrt wurden die Gründungsmitglieder und weitere Mitglieder. Sie erhielten eine Urkunde und ein kleines Geschenk für ihre 25-jährige Treue. Die Jubilare sind: Heinz Arntzen, Karin Glosch, Marianne Jensen, Gisela und Rüdiger Kunz, Edith Meisters, Gerda Peters, Mechthilde und Helmut Rosendahl, Ingeborg und Gustl Stecher, Gerda van den Broek, Louise van Lier und Theodor Wanders. Weitere Jubilare des ersten Gründungsjahres sind Petra Meermann und Ellen van Alken aus der Physiotherapiepraxis in Elten, außerdem Karin Vogt-Kruse, Ursel Deis, Christiane und Bernd Dewald, Adelgund und Erich Evers, sowie Doris Kerkhoff.

Zum Jubiläum findet am bundesweiten Sebastian-Kneipp-Tag, dem 17. Mai, von 14 bis 17 Uhr in Hochelten am Barfußpfad eine Kaffeetafel statt, zeitgleich wird der Sebastian-Kneipp-Platz eingeweiht. Weitere Informationen gibt es unter www.kneippverein-elten.de, info@kneippverein-elten.de, und unter 02822/931030.



