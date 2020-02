Emmerich: KLK stiftet neue Kette für den Kinderprinz

Jedes Jahr feiern die Mitarbeiter von KLK Oleo gemeinsam mit der Belegschaft von Johnson Matthey eine schöne Karnevalsparty. In diesem Jahr gab es an Altweiber eine ordentliche Verjüngung. Denn das Kinderprinzenpaar Pia I. Neumann und Arthur I. Müller samt Gefolge war zu Besuch.

Das hatte auch einen Grund. Bei KLK werden regelmäßig soziale Projekte gefördert. „Wir haben uns auf den Aufruf an die Mitarbeiter gemeldet und den Zuschlag bekommen“, erklärt Birga Hemke, die gemeinsam mit Annika Mebus das Kinderprinzenpaar begleitet und die Geck-Kindersitzung organisierte.

Voller Elan beim Sessionslied und beim Gardetanz

So sieht die neue Prinzenkette aus. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Und so wurde Prinz Arthur mit einer brandneuen Karnevalskette überrascht, die KLK gestiftet hat. Die bisherige Kette sei öfter gerissen. Dazu gab’s noch neue, exklusive Anstecknadeln und Orden, so dass etliche Narren den kleinen Saal neben der KLK-Kantine mit neuem Dekor verließen.

Pia, Arthur und ihre Kindergarde präsentierten sich pünktlich zum Sessionsfinale in Emmerich in Hochform. In Reimform brachten sie gekonnt ihre Reden vor. Als Birga Hemke verkündete: „Unser Arthur ist eine richtig kleine Rampensau“, da untertrieb sie nicht. Das gilt aber auch für die anderen in der Garde. Voller Elan brachten sie Sessionslied und Gardetanz aufs Parkett. Ihre Hebefiguren beeindruckten. Da durfte die Zugabe nicht fehlen. Und ein dreifaches „Helau“.

Der „Ralf Ewering des Emmericher Karnevals“

Bei KLK feierten die Mitarbeiter gemeinsam mit der Belegschaft von Johnson Matthey, der Nachbarfirma, Karneval. Die Kindergarde legte tolle Auftritte hin. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

KLK-Chef Ralf Ewering bedankte sich für den hohen Besuch und zeigte sich begeistert von den Darbietungen der jungen Karnevalisten. Die Stimmung im Saal war sehr gut. Davon durfte sich auch Michael Verhey vergewissern. Der Geck-Präsident nahm in Kauf verspätet zum Rathaus-Sturm zu kommen, um zu erleben, wie sein Kinderprinzenpaar aufgenommen wurde. Birga Hemke kündigte ihn als „den Ralf Ewering des Emmericher Karnevals“ an. Auch nicht schlecht.