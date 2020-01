Emmerich: Jansen übergibt Spenden an Eltener Erfolgs-Projekt

Es ist eine Erfolgsstory. Seit sieben Jahren gibt es nun das ehrenamtliche Projekt Gemeinsam am Tisch in Elten. Auch 2019 kamen, dank des engagierten Teams um Joop Bolk, 763 Senioren in das Eltener Pfarrheim, um hier in Drei-Gang-Menü zu genießen.

Und soviel sei gesagt: Die 763 Besucher des Mittagstischs und auch die 574 Besucher des Bingo-Nachmittags schafften es, dass im vergangenen Jahr 114 Flaschen des beliebten niederländischen Eierlikörs getrunken wurden.

Und natürlich wurde dieser auch wieder – mit einem kleinen Schlag Sahne darauf – am Dienstagnachmittag kredenzt. Zum ersten gemeinsamen Mittagsessen konnten Joop Bolk und die vielen Freiwilligen zwei besondere Gäste begrüßen.

Gewinn des Mühlenfestes gesammelt

Albert Jansen, Eltens Ortsvorsteher, und sein Sohn Sven Jansen nahmen ebenfalls an den Tischen Platz. Vor allem Sven Jansen war nicht mit leeren Händen gekommen. Er überreichte dem Team einen Scheck in Höhe von 250 Euro. Die Spende der Jansen Gastronomie GmbH war beim Mühlenfest im vergangenen Jahr zusammen gekommen.

Das dortige Mühlencafé wird auch durch Jansens Firma betrieben, „und wir hatten uns im Vorfeld schon überlegt, dass ein Teil der Einnahmen gespendet wird“. Auf der Suche nach einer geeigneten Institution, landete man schnell bei Gemeinsam am Tisch. „Hier ist es einfach toll zu sehen, mit wie viel Herzblut die Ehrenamtlichen bei der Sache sind“, so Sven Jansen.

Angebot hat sich etabliert

Auch sein Vater Albert Jansen freut sich, dass sich das Angebot so gut etabliert hat: „Ich erinnere mich noch gut daran, wie Joop Bolk die Idee aus den Niederlanden nach Elten getragen hat.“ Natürlich sei diese, so der Ortsvorsteher, zunächst, wie es eben so ist, kritisch beäugt worden. Doch das ist längst Vergangenheit. Der Mittagstisch und auch Bingo gehören zu Elten, wie der Berg.

Übrigens: Jeden ersten Mittwoch im Montag wird zu Gemeinsam am Tisch (etwa am 5. Februar) im Eltener Pfarrheim geladen. Bingo wird immer jeden dritten Mittwoch (am 22. Januar) im Monat gespielt.

Besonderer Nachmittag im März geplant

Und ein schöner Zusatztermin steht auch an: Am Mittwoch, 11. März, lädt das engagierte Team um 14 Uhr ins Pfarrheim Elten zu einem Foto-Mittag. Es gibt Kaffee, Kuchen und Getränke – und das kostenfrei. Gezeigt wird ein Foto-Film, den Helmut Rosendahl zusammengestellt hat. Dieser zeigt zahlreiche Fotos der Jahre 2012 bis 2019, die im Rahmen der gemeinsamen Nachmittage und Ausflüge geschossen wurden.