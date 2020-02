Emmerich: In der Hüthumer Unterführung stand Wasser

An der Unterführung Ingenkampstraße in Hüthum stand am Sonntag Wasser. Die Feuerwehr konnte das Problem lösen.

Die Unterführung an der Ingenkampstraße ist am Sonntagmorgen voll Wasser gelaufen. Um 10.10 Uhr wurde die Löschgruppe Hüthum zu der volllaufenden Unterführung gerufen worden. Vor Ort konnte die Situation bestätigt werden. In der Unterführung an der Ingenkampstraße stand circa 20 Zentimeter hohes Wasser und konnte nicht mehr ablaufen.

Gully-Reinigung half beim Wasserabfluss

Die Feuerwehr öffnete die Gullydeckel und säuberte die Siebe. Nach einer halben Stunde war die Unterführung wieder von Wasser befreit, berichtet die Emmericher Feuerwehr.