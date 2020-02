Janita Karpohl (v.l.), Peter Hinze, Frank Neiling und Albert Jansen freuen sich, dass in Elten die weißen Flecke in Sachen schnelles Internet nun bald Geschichte sind.

Breitband Emmerich: Großes Interesse am Breitbandausbau in Elten

Emmerich. Jetzt fand ein Informationsabend zum bald startenden Breitbandausbau in bisher unterversorgten Bereichen im Ortsteil Emmerich-Elten statt.

Jetzt fand ein Informationsabend zum bald startenden Breitbandausbau in bisher unterversorgten Bereichen im Ortsteil Elten statt. Dazu hatten Bürgermeister Peter Hinze und der Ortsvorsteher Albert Jansen gemeinsam mit dem ausführenden Kommunikationsunternehmen Deutsche Telekom alle Eigentümer, der rund 200 geförderten Objekte ins Eltener Kolpinghaus eingeladen.

Rund 70 Bürger waren der Einladung gefolgt, um sich zu informieren. „Ohne Zweifel: Breitband ist ein wichtiger Standortfaktor. Wenn unsere Stadt und die Ortsteile Zukunft haben sollen, brauchen wir schnelles Internet. Deshalb freut es mich, dass wir für dieses Projekt fast zwei Millionen an Landesfördermitteln einwerben konnten, um auch den besonders schlecht versorgten Bereichen in Elten schnelles Internet zu verschaffen. Und das Beste: Sie bekommen die schnelle Leitung sogar kostenlos ins Haus. Sie müssen der Telekom nur erlauben, die Leitung auf ihrem Grundstück zu verlegen“, eröffnete Bürgermeister Peter Hinze den Abend.

Wichtiges Formular für Immobilieneigentümer

Frank Neiling von der Deutschen Telekom erläuterte im Anschluss daran den Projektablauf. Zunächst haben alle Eigentümer mit der Einladung auch ein Formular erhalten, mit dem, der Telekom das Recht eingeräumt wird, auf dem Grundstück und an der Immobilie die entsprechenden Erschließungsarbeiten durchzuführen. Neiling wies nochmal ausdrücklich darauf hin, dass dieses Formular unterschrieben zurückgesendet werden müsse. Andernfalls könne das jeweilige Objekt nicht an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

Er machte auch nochmal deutlich, dass bei dem Förderprojekt in Elten ausschließlich Haushalte in den Genuss eines kostenlosen Hausanschlusses kommen, die aktuell als „unterversorgt“ gelten – also über einen Anschluss mit weniger als 30 Mbit/s verfügen. Aktuell laufen bei dem Unternehmen die Feinplanungen für den Ausbau, der dann in den kommenden Monaten startet. Jeder einzelne Hausanschluss wird individuell mit dem jeweiligen Eigentümer vor Ort geplant.

Hier gibt es weitere Information zum Ausbau

Der Ausbau muss mindestens bis zum Herbst 2021 abgeschlossen sein. Wer noch Fragen zum Breitbandausbau hat, kann sich im Emmericher Rathaus an Janita Krapohl wenden (02822/75-1515 | E-Mail: janita.krapohl@stadt-emmerich.de). Weitere Informationen zur Glasfasertechnik und möglichen Produkten hält unter anderem der Telekom Shop Emmerich (Kaßstraße 35) bereit.