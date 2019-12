Emmerich: Großer Andrang beim Weihnachtsmarkt auf dem Schiff

Wer nicht aufs Fahrgastschiff Germania komme, sei selbst schuld, erklärte am Samstag Dagmar Witt. Die Xantenerin ist zum ersten Mal als einer von 29 Verkäufern bei der zweiten Auflage des schwimmenden Weihnachtsmarktes am Start. „Ich find’s richtig schön“, sagte sie und erklärt zugleich, dass sie sich auf den zweiten Tag in Rees freue. Im Angebot bei ihr waren Schmuck oder der eigene Krimi „Die Leiche bin ich“.

Rotraud Kemkes findet „es toll, dass sie das geschrieben haben.“ Ein Stückchen weiter zieht Caroline Dahmen ein positives Fazit gegen 15 Uhr: „Es läuft sehr gut. Die Verkäufer sind sehr zufrieden“, hatte die Organisatorin bei einer Blitzumfrage erfahren. Keine kommerziellen Händler, das sei auch bei den aus den Kreisen Kleve, Wesel, Borken und den Niederlanden angereisten Verkäufern die Devise.

Hobby und guter Zweck standen im Vordergrund

„Handverlesenes und nicht zu viel Gleiches“, das haben sich die Macher rund um Kapitän Rainer van Laak auf die Fahne geschrieben. Hobby und der gute Zweck stehen halt im Vordergrund. Dass das Konzept aufgeht, wird schnell klar. „Es sind schon mehr Besucher als im letzten Jahr gekommen.“ In der Tat. Es knubbelt sich auf Ober- und Unterdeck und im Gastro-Bereich.

Während am Alindao-Stand etwa Kerzenfresser und Zirbenholzkissen verkauft werden, sind am Stand von Monika Lümmen aus Kleve gehäkelte Perlenketten angesagt. „Geduld und ein gutes Auge“, das sei enorm wichtig. „Meine Mutter, die mit 80 Jahren mit Lupenlampe arbeitet, braucht für eine Kette anderthalb Monate.“ Sie benötige, da sie berufstätig sei, ein bisschen länger, so Lümmen.

„Die Bienen schlafen jetzt“

Am Honig-Stand (Tuut & Kwaak) von Inge Wieskamp und Erwin ter Voert sucht man vergebens den Bienen-Showkasten vom Frühlingsmarkt. „Die Bienen schlafen jetzt“, so ter Voert, der mit seiner Partnerin aber jede Menge Leckereien von Blumenhonig bis zu Senf mit der süßen Leckerei im Angebot hat. Kostproben gibt es natürlich auch. Und die werden gerne von den Gästen genommen.

Auf dem Unterdeck angekommen, schaukelt es ein bisschen. Nein, nein es sind nicht die duftenden Glückteelichter von Nicole und Gabriele Stober, die das erzeugen. Ein Schubschiffverband fährt an der Germania vorbei. Die Besucher lachen. Passend für die Freudentränen gibt's dafür an diesem Stand aus Hüthum: Taschentücher-Taschen. „Ganz gut läuft es", erklärt Nicole Stober, die mit ihren Mutter zum ersten Mal dabei ist.

Frühlingsmarkt ist auch wieder geplant

Beim Gang vorbei an Deko, Schals, Pullovern und vielen mehr heißt es von Mona Dormann: „Ich finde es immer schön, wenn so etwas stattfindet.“ Ein Frühlingsmarkt ist auch wieder geplant. Wann genau, das steht noch nicht fest. Aber nach der Premiere in diesem Jahr soll es auch in 2020 wieder einen Frühlingsmarkt an Bord der „Germania“ geben.

Die Nachfrage zur Teilnahme sei bei den Verkäufern schon sehr groß, so Caroline Dahmen. Aber lediglich 29 Stände hätten Platz auf dem Schiff. „Wir mussten jetzt schon für den Weihnachtsmarkt zehn Interessierten absagen.“