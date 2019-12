Emmerich: Große Nachfrage für Wintersonnenwende überraschte

Es war die längste Nacht des Jahres. Am 21. Dezember lud das TIK im Schlösschen Borghees zu einem Ritual ein, bei dem es vor allem um Innenkehr, Reinigung und Entspannung ging. Diese spirituelle Erfahrung durfte rund 50 Leuten im Rahmen der Wintersonnenwende zu Teil werden.

„Ich musste ungefähr 30 Leuten absagen“, berichtete Judith Hoymann vom TIK. Mit dieser hohen Nachfrage habe weder sie noch Mitorganisatorin Sandra Heinzel gerechnet. Gegen fünf Euro Eintritt konnten die Besucher sich im Cafés des Schlösschens gemütlich machen und bei Tee und Keksen Gemeinschaft erfahren.

Für viele war es ein Sprung ins kalte Wasser

Die Teilnehmer haben auf Zetteln aufgeschrieben, was sie im kommenden Jahr loswerden wollen. Und dann haben sie die Zettel verbrannt. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Viele Besucher sprangen bei der ersten öffentlichen Feier der Wintersonnenwende im Schlösschen sprichwörtlich ins kalte Wasser. „Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet“, gestand eine Besucherin, die sich allein auf die Erfahrung einlassen wollte. „Mich hat meine Freundin mitgenommen“, so hingegen Sandra van Oudenaarden. Als Yogalehrerin ließe sie sich gerne auf spirituelle Erlebnisse ein, freute sie sich.

Nachdem sich alle Besucher im Café versammelt hatten, ging es nach oben in den Meditationsraum, in dem alle sich in einem Stuhlkreis bei Kerzenschein und Entspannungsmusik zusammensetzten. Judith Hoymann begrüßte die Teilnehmer offiziell, bevor sie allen die Bedeutung der Wintersonnenwende näher brachte. Die Nacht, welche auch als „Wiedergeburt des Lichts“ bezeichnet wird, stamme von den Naturvölkern, so Hoymann. Trotz des gut gefüllten Raumes fand eine beruhigende Meditation statt.

Aufschreiben, was man loslassen möchte

Nach einer Begrüßung im Café des Schlösschens Borghees ging es nach oben zu einer Meditation. Foto: Jens Uwe Wachterstorm / Funke Foto Services GmbH

Des Weiteren bestand der Ablauf des Abends noch darin, seine Gedanken über das Jahr aufzuschreiben und gemeinsam dem Feuer zu übergeben. „Wir schreiben auf, was wir im neuen Jahr loslassen und der Dunkelheit übergeben wollen“, erklärte Renate Schmitz-Gebel.

Sie kam im Namen der Kreativen Schreibwerkstatt des TIK, um den Teilnehmern beim Verfassen der Gedanken zur Seite zu stehen. „Es ist toll, so ein alternatives Ritual zu erleben“, fand Renate Schmitz-Gebel. Nach dem gemeinsamen Verfassen wurden die Zettel draußen auf dem Vorplatz im Lagerfeuer verbrannt, um das alte Jahr abzuschließen.