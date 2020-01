Emmerich: Gesprächsbedarf vor grenzüberschreitendem Gedenken

Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs setzte in Mitteleuropa eine so zuvor nicht gekannte Friedensperiode ein. Gerade auch das extrem belastete Verhältnis zu den Niederlanden hat sich im Laufe der 75 Jahre merklich gebessert.

Somit wollen die beiden Grenzstädte Emmerich und ‘s-Heerenberg sich auch abstimmen, um ein gemeinsames Erinnern an das Ende des Zweiten Weltkriegs zu organisieren.

Anfang Februar gibt es einen Gesprächstermin

Doch unlängst gab es dabei einige leichte Irritationen, die nun bei einem Gespräch Anfang Februar ausgeräumt werden sollen. In der niederländischen Zeitung De Gelderlander wurde berichtet, dass es am 3., 4. und 5. April ein dreitägiges grenzüberschreitendes Fest mit „militärischen Attraktionen“ geben wird. Zudem sollen die Festivitäten am 1. April mit einer Video-Telefonkonferenz beginnen. Dabei sollen auch der niederländische Honorarkonsul Freddy Heinzel und Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze mit an Bord sein. Das Problem: Beide wurden überhaupt nicht gefragt. „Ich weiß nichts von diesem Termin“, sagt Heinzel auf NRZ-Nachfrage, „aber ich werde gerne zur Verfügung stehen.“

Auch im Emmericher Rathaus sind die Planungen, die von der Stichting Herdenken Bevrijding Bergh öffentlich gemacht wurden, gänzlich unbekannt. Der Bürgermeister selbst kann an besagtem Termin in jedem Fall nicht teilnehmen, da er dann im Urlaub ist. „Wir waren ein wenig überrascht davon“, erklärt Stadtsprecher Tim Terhorst zu dem im Vorfeld nicht abgestimmten Termin.

Niederländer planen Militärkonvoi über die Rheinpromenade

Darüber hinaus gibt es auf niederländischer Seite ein weiteres Vorhaben, das einer genaueren Planung bedurft. Denn am Sonntag, 5. April, soll es einen Konvoi mit alten Militärfahrzeugen der Gruppe Keep them Roling geben. Der Vorsitzende der Stichting Herdenken bevrijding Bergh, Henk Groote, wird dabei im Gelderlander zitiert, dass dieser Konvoi über Megchelen und Bienen und die Rheinpromenade in Emmerich führen soll.

Doch auch davon ist auf deutscher Seite noch nichts bekannt. Grundsätzlich müsste dafür eine ordnungsbehördliche Genehmigung eingeholt werden. „Uns ist eigentlich wichtig in diesem Zusammenhang, dass die Thematik 75 Jahre Frieden und Freiheit als Wert hochgehalten wird und nicht, dass da eine Militärparade abgehalten wird“, sagt Terhorst.

Unterschiedliche Erinnerungskultur

Freddy B. Heinzel, Honorarkonsul der Niederlande in Kleve. Foto: Klaus-Dieter Stade / FUNKE Foto Services

Für Freddy Heinzel spiegelt das eine ganz augenscheinliche Tatsache wider. „Die Erinnerungskultur auf deutscher Seite ist unterschiedlich zu der in den Niederlanden“, so der Honorarkonsul. Allerdings sei auch dort in diesem Jahr etwas geändert worden. Auch in den Niederlanden wird unter dem Motto 75 Jahre Freiheit der Ereignisse gedacht. Aber nicht unter 75 Jahre Befreiung.

Auch das Konsulat plant im Übrigen eine besondere Aktion zum Thema. So wird in Wageningen ein Feuer entzündet, das dann durch Marathonläufer durchs Land getragen wird. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Etappe von Emmerich bis Kranenberg geben könnte“, erläutert Heinzel.