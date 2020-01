Emmerich: Gesellenfunker ließen es zum 99. richtig krachen

Es war ein Abend des Wiedersehens, der Überraschungen und nicht zuletzt der des Prinzenpaares Gregor und Melanie. Ihre Gesellenfunker der Kolpingsfamilie in Emmerich feierten am Samstag den närrisch 99. Geburtstag. So jung wurde ihre Sitzung im Saal Kapaunenberg. Das Publikum – 600 Jecke – bewies bis 1.44 Uhr wahres Durchhalte-, Steh- und Mitmachvermögen.

Gleich zu Beginn sorgten die kleinen Narrenanführer Pia und Arthur mit ihrer Kindergarde, angeführt von Birga Hemke und Annika Mebus, bei ihrem Auftritt für perfekte Stimmung. Klar, dass Sitzungspräsident Tim Polman, der zeitweise von seinem Vorgänger Ralf Bisselik vertreten wurde, den kleinen Blau-Weißen unmissverständlich erklärte: „Ihr gehört hier hin!“

Bereits zehn Tollitäten aus den Reihen der Kolpingsfamilie

Die Karnevalisten feiern am Samstag, 25.01.2020, ausgelassen auf der 99. Kolpingsitzung der Gesellenfunker auf dem Kapauenberg in Emmerich.

Als die sich für die tolle, bravouröse Leistung abklatschten stand das Dweilorchester de Tröters aus Cuijk in den Startlöchern um mit dem Jubiläums-Prinzenpaar Melanie und Gregor samt Garde und Geck einzuziehen.

Es folgte ein tolles Heimspiel im „Wohnzimmer unseres Gesellenfunker-Prinzenpaares“, so Geck-Vize Dodo Kilch. Seit Gründung des Geck gab es bereits zehn Tollitäten, die aus den Reihen der Kolpingsfamilie kamen. Eine nette Geste, die nach Gardelied und -tanz folgte: Für Gerda Hemke, Gaby und Ulli Döbberthin (ehem. Sitzungspräsident), Josef Derksen und viele weitere gab’s den aktuellen Sessionsorden.

Generationsübergreifender Jubiläumsmarsch

Etwas Besonderes hatten sich auch die heutigen und einstigen Mädels der Tanzgarde Blau-Weiß Kolping einfallen lassen. Im Jubiläumsmarsch trat eine generationsübergreifende Truppe der letzten 28 Jahre auf. Allen voran: Claudia Deutscher-Lossie, Birgit Oimann, Uschi Pins, Sabine Welling und Renate van Heukelum.

Die aktuelle Formation der Tanzgarde überzeugte zu früher Stund‘ noch mit einem Showtanz-Leckerbissen, der sie ins bunte Pariser Vorstadttreiben nahe Notre Dame führte. Im edlen Glitteroutfit vertrieb die Gruppe No Limit tänzerisch den Regen. Und das St. Pauli Männerballett verschlug‘s ins Kloster.

Unchanged erstmals seit 2011 wieder auf der Bühne

Auch das Prinzenpaar Melanie und Gregor ließ es sich nicht nehmen und blieb nicht ruhig auf deren Thronsessels sitzen. Trotz pickepacke vollem Terminkalender war ihre Lieblichkeit etwa bei der Gesangs- und Tanzformation Kats oder bei der „Geilen Zeit“ der Kolpingfamily mit am Start. Alles gab der Prinz mit seinen „Jungs vom Bölt“, die nach gewohnter Manier auch die Sitzungskapelle waren.

Als Überraschung für die Tollitäten trat nach 2011 zum ersten Mal Unchanged (Daniela Rennecke, Julia Heiting, Marco Peters, Ralf Bisselik) mit einem Abba-Revival auf. Playback gab’s zudem von Move It.

Siegburger Funken Blau-Weiß mit über 100 Narren auf der Bühne

Nicht einfach gegen eine enorme Geräuschkulisse ankommen, das mussten Dummschwätzer Christoph Heiting, Obelix und Obelix (Tim Polman & Simon Terhorst - VCK - mit Zaubertrank-Druide Miraculix alias Bürgermeister Peter Hinze) und die Ladys Matta (Lisa Braun) und Lisbeth (Buffy Damen).

Den Sitzungsmarathon toppte im letzten Drittel die 100-köpfige Truppe der Siegburger Funken Blau-Weiß. Mit Tambouren, Tänzern und lockeren Sprüchen ließen sie das Publikum nochmals so richtig stimmungsvoll explodieren. Nach sechseinhalb Stunden sangen zum Abschluss alle den von Sandra Heinzel getexteten Nena-Song „99 Funkerjahre“. Und schienen sichtlich glücklich zu sein.

>> Jecke Geburtstage und tolles Jubiläums-Bühnenbild

Toll, das Jubiläums-Bühnenbild, dass unter der Regie von Hans-Werner „Momo“ Mumbeck und Kalle Proest gemeinsam mit vielen helfenden Händen entstanden ist.

Jecken Geburtstag feierten der Vorsitzende der Gesellenfunker Christoph Heiting für elfjährige Treue. 22 sind es bei Klaus Sorbe, der am Samstag sich aus dem aktiven Vereinsleben verabschiedete.