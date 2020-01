Emmerich: Gerüchteküche brodelt heftig in der Christuskirche

„Gerüchte, Gerüchte“, nennt sich ein berühmtes Theaterstück des Autors Neil Simon. Die evangelische Kirchengemeinde Emmerich entschied sich nun, dieses Stück auf die Bühne zu bringen. Regie führte dabei Pfarrerin Anke Mühlenberg-Knebel. So hatten Theaterfreunde am vergangenem Wochenende gleich zweimal die Chance, die Komödie in der Christuskirche zu besuchen.

Abend nimmt unerwarteten Verlauf

Ein Pärchen lud befreundete Ehepaare zu einer Party ein. Doch der Abend begann unerwartet und sorgte auch im Laufe immer wieder für massive Verwirrung. Von einer Schussverletzung über einen Hörsturz bis hin zu einem Polizeibesuch war alles dabei.

Das erste Paar, gespielt von Jeanine Thomas und Torsten Mühlenberg, fand einen verwundeten Gastgeber auf. Verletzt wurde dieser ins Schlafzimmer verschanzt. Von der Frau des Gastgebers, zu hören von Katharina Tabeling, fehlte dabei jede Spur. Nach einem überstandenen Autounfall kam ein weiteres Ehepaar dazu. Dahinter steckten die Schauspieler Sascha Pirsch und Sarah Zampieri. Die beiden Neuankömmlinge merkten jedoch schnell, dass etwas nicht stimmt. „Die Gastgeberin ist noch nicht da? Wir hatten einen Autounfall und sind pünktlich“, stellte Pirschs Rolle fest.

Tratsch verbreitet sich rasant

Die Zuschauer spendeten den Darstellern viel Applaus. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Aus der Ungewissheit heraus fingen die Gäste an, Gerüchte zu streuen. Dabei wurde klar und doch humorvoll dargestellt, wie schnell Tratsch sich verbreiten kann. Es ergab sich eine große Gerüchteküche, die eine der Rollen jedoch als falsch beurteilte:„Wenn über meine Freunde Gerüchte verbreitet werden, höre ich nicht hin. Warum interessiert es euch, Gerüchte über eure Freunde zu hören?“ An diesem Punkt wurde der moralisch richtige Umgang mit Klatsch aufgezeigt.

Verspätet trudelten auch die letzten Paare ein. Verkörpert wurden diese sowohl von Martina Klaeßen und Klaus Beck als auch von Magdalena Wochnik und Nadine Stöcker. Das Lügenkonstrukt wuchs immer weiter und zunehmend mehr Gerüchte machten sich breit. „Die Leute reden, Schätzchen“, beschrieb Wochniks Rolle dieses Phänomen.

Polizei beendet die Spekulationen

Letztendlich fand all die Spekulation erst ihr Ende, nachdem Polizisten vor der Tür standen. Als diese traten Jenny Stöcker und Rene Stöcker auf. Das aufmerksame Publikum belohnte die Show mit vielen Lachern und lobte die herausragende schauspielerische Leistung mit viel Applaus.

Die Komödie zu spielen, sei nämlich nicht leicht gewesen, wie die Regisseurin erzählte: „Im Verlauf wurde es immer schwieriger. Es ist sehr viel Text und alles passiert Schlag auf Schlag. Es ist ein wirklich anspruchsvoll zu spielendes Stück.“

Die Intention hinter der Aufführung beschrieb Mühlenberg-Knebel wie folgt: „Wir spielen gerne Komödien, vor allem die von Neil Simon. Außerdem wollten wir zeigen, dass sich Gerüchte über unsere Mitmenschen sehr schnell verbreiten und wenn wir nicht offen damit umgehen, werden aus kleinen Dingen schnell sehr große.“