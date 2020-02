Emmerich: Finanzbedarf zum 50. Stadtschützenfest zu klären

Emmerich. Der Stadt fehlt ein Antrag der Schützen für einen Zuschuss zum 50. Stadtschützenfest. Bevor die Politik beschließt, sollen weitere Infos her.

Einen Zuschuss über 3000 Euro hatte die CDU-Fraktion für die Ausrichtung des 50-jährigen Jubiläums-Stadtschützenfestes in Emmerich beantragt. Die Verwaltung wollte dem nicht folgen, weil ein Antrag der Schützen fehlte. Es sei kein Bedarf geltend gemacht werden, somit könne nicht im Vorgriff auf eine eventuell eintretende Finanzierungslücke ein Zuschuss gebilligt werden.

Ohne Empfehlung an den Rat verwiesen

Das wollte die CDU so nicht akzeptieren: „Wir sollten uns solidarisch zeigen. Es geht um eine einmalige Bezuschussung“, erklärte Albert Jansen, der von dem Zuschussbedarf überzeugt ist. Joachim Sigmund (BGE) schlug vor, das Thema ohne Empfehlung an den Rat zu verweisen und in der Zwischenzeit von den Schützen näherer Informationen zu den zu erwartenden Kosten einzuholen.