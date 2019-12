Emmerich. Aus einem Container auf dem Parkplatz eines Discounters in Emmerich wurden Feuerwerkskörper gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Emmerich: Feuerwerkskörper aus Container gestohlen

Unbekannte Täter öffneten zwischen Samstag, 28. Dezember, 21 Uhr, und Sonntag, 29. Dezember, 17.00 Uhr, gewaltsam einen Container. Der Container stand an der Wand eines Discounters an der Straße Am Portenhövel. In ihm wurden Feuerwerkskörper gelagert.

Schadenshöhe aktuell noch nicht bekannt

Die Täter räumten den Container leer und flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.