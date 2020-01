Emmerich: Emotionaler Abschied für Kabarettist Horst Schroth

Nein, das, was dem Publikum am Freitag im vollbesetzten Saal des Stadttheaters geboten wurde, war kein gewöhnliches Kabarett, es war viel mehr. Es war die sehr persönliche Zeitreise eines der bekanntesten deutschen Kabarettisten, Horst Schroth, der sein Publikum mitnahm auf die mehr als 40 Jahre andauernde Kabarettzeit mit seinen besten, beliebtesten und lustigsten Szenen und Nummern.

Doch es war nicht der Griff in eine verstaubte Mottenkiste, wie man befürchten konnte. Die Personen und ihre Rollen und die dazu gehörigen am Kleiderständer hängenden Klamotten waren alt und bekannt, aber alles neu auf Zeitgeist getrimmt. Horst Schroth vermittelte in seiner Zeitreise viel Geschichte und Wissen, aber immer wieder unterbrochen durch einen Witz, eine Anekdote und immer auf der Höhe der Zeit. Auch wenn vieles amüsant wirkte, wurden die Zuschauer immer wieder zum Nachdenken angeregt.

Was ist ein „Mittel“-Maas gegen einen gewichtigen Genscher?

Kabarettist Horst Schroth verabschiedet sich von der Bühne. Foto: Heiko Kempken / FUNKE Foto Services

In seinem persönlichen Rückblick spannte er einen weiten Bogen der deutschen Nachkriegsgeschichte, angefangen von seiner noch völlig analogen Kindheit in den 1950er-Jahren über die Zeit der Wohngemeinschaften mit den wie im Taubenschlag wechselnden Bewohnern in den 1970ern, die 1980er- und 1990er-Jahre mit der Volkszählung, dem Mauerfall und der Wiedervereinigung bis hin zur Gegenwart.

Ohne es auszusprechen galt seinem besonderen Respekt den damaligen Politikern, denn wer von den heutigen Politikern schafft es denn noch in einer Anrede drei Beleidigungen herauszuschleudern, wie Herbert Wehner? Was ist ein Außenminister „Mittel“-Maas gegen einen gewichtigen Genscher, der schon mit einem halben Satz im Park der Prager Botschaft 1989 ein Beben unter den Geflüchteten auslöste?

Die richtige Antwort auf die schwierigste Frage der Frauen

Mit seiner Rolle als Frauenflüsterer wird er in die Geschichte des Kabaretts eingehen. In unendlichen Beziehungsgesprächen hat er sich fit gemacht, hat auf jede Frauenfrage – Vorsicht Falle – eine Antwort. Selbst bei der schwierigsten aller Fragen „Fällt dir was auf?“ gibt er den ultimativen Tipp: Egal, was im Kopf deiner Frau herum spukt, sage einfach: „Du hast abgenommen.“ Aber sag das nur einmal, sonst bist Du dran. Tosender Beifall.

Aber auch der Zeitgeist blieb nicht verschont. Im Leben, so sinnierte er, geht es doch immer um die Wurst, oder? Was sagt aber eine vegane Mutter zu ihrem veganen Kind: Es geht im Leben immer um die Banane? Nachdenklichkeit.

Wenn man Kobold und Kobalt verwechselt...

Doch als er auf die Grünen zu sprechen kam, kam auch beim souveränen Horst Schroth die menschliche Schwäche des Neides zum Vorschein. Grünen-Chef Robert Habeck wirkt allein nur durch Zuhören, lies er die Zuhörer wissen. Und je länger Habeck schweigt und zuhört, desto nervöser werden die Frauen.

Ganz anders Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende der Grünen. Sie ist so ein Mittelding aus Politik und Comedy, redet wie ein Wasserfall ohne Punkt, Komma und Luftholen, aber gerade im Physikunterricht hat sie nicht aufgepasst und bringt Kobalt und Kobold schon man durcheinander.

Keinem Thema ging Schroth aus dem Weg, auch dem Tod nicht. Wie immer bindet er sein Zuhörer ein, so in einem Zwiegespräch mit einer Zuschauerin: „Gibt es ein Leben nach Tod, sehr geehrte Dame? Stille, so eine Frage im Kabarett kam unerwartet und er sinnierte weiter: Wenn „Ja“, welche Kleidung ziehe ich dann in der letzten Stunde an, um danach „up to date“ zu sein, was ziehen sie an, gnädige Frau?

Horst Schroth dankte seinem treuen Publikum in Emmerich

Im Übrigen kommt Horst Schroth mit seinen 71 Jahren gut zurecht. Er putzt nicht mehr das Gemüse und Obst, denn Konservierungsstoffe sind in seinem Alter eher von Vorteil. Und dass in seinem Telefonkalender mehr Nummern von Ärzten als von Frauen stehen, lächelt er weg mit dem Hinweis: Früher war es umgekehrt.

Der Abschied von der großen Bühne des Kabaretts fiel sehr emotional aus. Großer Dank von ihm für das Emmericher Publikum, für das Stadttheater in der er des Öfteren zu Gast war, für Loyalität und Treue. Langsam anschwellender Applaus, das Publikum hatte etwas zu Verarbeiten. Und dann am Schluss stand das Publikum geschlossen auf.

>> Warum muss ein Kabarettist ein Trüffelschwein sein?

Der Kabarettist und sein Team müssen den Zeitgeist der nächsten ein, zwei Jahre treffen. Was will das Publikum in den nächsten ein bis zwei Jahren hören? Die Organisatoren brauchen aber Vorlaufzeit. Man muss Termine organisieren, Plakate und Programme müssen gedruckt und Inhalte verschickt werden. Ein Blick in die Kristallkugel reicht da nicht. Das Trüffelschwein erschnüffelt die Trüffel, der Kabarettist muss Strömungen, Meinungen, Bewegungen, kurz die Zukunft erschnüffeln.