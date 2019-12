Emmerich: Eltener Laden bietet Rares, Barber und Käffchen

Donnerstag ist Barbertag. Kein Wunder also, dass dann im Geschäft Zeitreise an der Klosterstraße 16 bärtige Männer ein und aus gehen. Für zehn Euro kriegen sie dann das Wohlfühlprogramm. Und zwar in einem original Frisierstuhl aus den 50er-Jahren – und in einen Spiegel blickend, der zu einem über 100 Jahre alten Barber-Shop-Arrangement gehört.

„Nach dem haben wir lange gesucht“, sagt Marko Junggeburth. Wir, das sind der Wahl-Eltener und seine Lebensgefährtin Heike Horn. Seit acht Jahren leben sie gemeinsam im Silberdorf. Und seit nunmehr über einen Monat führen die den Laden Zeitreise.

Paar aus Elten hat sich einen Traum erfüllt

„Wir haben uns damit einen Traum erfüllt“, sagt Junggeburth, der aus Köln stammt und in der Nähe des Hambacher Forstes einen Biker-Treff geführt hat. Diesen musste er dicht machen, zog dann vor acht Jahren zu seiner Lebensgefährtin nach Elten und arbeitete zunächst als Angestellter.

Dann kam aber der Punkt, da ergab sich eine Chance. Die Chance, den Traum vom eigenen Laden zu erfüllen. Das Paar kombinierte seine Leidenschaften: Antiquitäten und Haare. Und so war die Zeitreise als Antiquitäten-Handel mit dem Barber-Shop Drumhair geboren.

Zeitreise bietet Rares von einem bis 1500 Euro

Barber Firas schneidet immer donnerstags Bärte und Haare der Kunden. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Seit 30 Jahren hegt Junggeburth eine Leidenschaft für Rares. Vorwiegend aus der Zeit um 1880 und 1900. Und gern dürfen es kleine, hölzerne Hängeschränkchen sein. Logisch, dass davon einige in dem Ladenlokal an der Klosterstraße zu finden sind. Aber nicht nur.

„Wir haben Dinge hier, die bei einem Euro beginnen und bei 1500 aufhören“. Wichtig hierbei: „Wir haben keine großen Antiquitäten.“ Alles was es bei Horn und Junggeburth im Laden gibt, kann „unterm Arm herausgetragen werden“. Wie zum Beispiel einen Biscuit-Wärmer aus Silber, der aus Frankreich stammt.

Antiquitäten aus Frankreich sind beliebt

Dort schaut sich das Paar gern nach Rarem um. Aber auch in Polen, Dänemark und natürlich den Niederlanden. „Doch momentan wollen wir erstmal verkaufen und nicht kaufen“, lacht Junggeburth. Denn das was in dem Ladenlokal zu finden ist, stammt aus eigener Sammlung.

Marko Junggeburth und Heike Horn wollen aber nicht nur bloß verkaufen. Daher steht in dem Laden ein großer Tisch mit Kaffee und Keksen. Reden und zuhören, sich treffen und einander Zeit schenken ist hier angesagt. Das Miteinander, was heutzutage immer mehr leiden würde, so der Eltener, sollte hier wieder gepflegt werden.

Bekannter RTL-Star kam zur Eröffnung nach Elten

Apropos gepflegt. Einmal die Woche kommt der Barber in den Laden an der Klosterstraße. Doch auch unter der Woche darf gern auf dem Frisier-Stuhl Platz genommen werden. Dann schneidet Heike Horn den Kunden die Haare. „Und zwar nur als Trocken-Schnitt“, unterstreicht der Antiquitäten-Freund.

Übrigens: Zur Eröffnung von Zeitreise gab es prominenten Besuch. Markus Siepmann, bekannt aus der RTL-Serie „Die Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“, schaute in Elten vorbei. Auch Junggeburth und seine Partnerin waren schon einmal zu Gast in der Serie.

Geöffnet hat Zeitreise Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, am Samstag von 14 bis 18 Uhr. Einen Haarschnitt gibt es Dienstag, Freitag und Samstag. Der Barber kommt immer donnerstags.