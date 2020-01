Emmerich: EKV lässt die Clowns auf dem Bölt los

Gecks ehemaliger Mc Button hatte seine Freude: Jänne Janssen schlüpfte erneut in seine Clown-Paraderolle. Davon gab’s auf dem Bölt viele. Bunt kostümiert begaben sich alle mit dem Emmericher Karnevals Verein (EKV) auf eine jecke Reise unter dem Motto: „Der Clown verbindet überall – im Alltag und im Karneval.“

Fünfstündiges Programm

Dass der Clown das kann, das wurde im mehr als fünfstündigen Programm unter Beweis gestellt. Zumal die Jecken zu Beginn am Einlass der Sicherheit wegen auf eine Geduldsprobe gestellt wurden – und die Sitzung nicht pünktlich um 19:11 Uhr begann. Die neue 20-köpfige Mannschaft vom Weezer Party- und Event-Service hatte nach einer Warming-Up-Phase die Lage beim getränkedurstigen Publikum im Griff.

Und just begrüßte Clown Vivien (Wemmers) auf ihre Art die Promis und Gäste und sang vom „Regenbogen“. Aber bewies auch an der Seite von Robin Kodera ihre Rapp-Kunst im Finale mit Fantas „Wir sind zusammen groß“.

Viele tänzerische Einlagen

Die HNG-Funken tanzten auch auf der EKV-Sitzung. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Ja, zusammen ist es eine große Familie, die sich da im Saal Kapaunenberg versammelte. Allen voran die zig tänzerischen Einlagen: Ihr Marsch-Debüt präsentierte der Nachwuchs, die EKV-Starlights. Aber auch die großen EKV-Diamonds mit ihrem Marsch und Showtanz rund um die Clownerie begeisterten. Akrobatische Höhenluft mit Einlagen bis unter die Decke, präsentierte die Seniorengarde Große Osterfelder KG oder die Klever Eclipse. Mit am Start die Hüthumer Funken auf Piratentour, die Bon Amies aus Praest als Wahrsagerinnen, No Limit ganz nach „It‘s raining again“ und last but not least die Männer-Airline-Crew Dancing Flamingos. Unter ihnen auch Timm Holzum, der frenetisch von einer Truppe gefeiert wurde: Die Prinzengarde, angeführt von den Tollitäten Gregor und Melanie. Die hatten vorab (mit Luftgitarren-Einlage von Gardist und Sohn Jan Brockmann) gemeinsam mit dem durch den Saal über den Köpfen bis zur Decke hüpfendem Erdball „die Welt“ im Gardelied „angehalten“.

Sitzungspräsidentin taucht als Clown wieder auf

Nur wo war Präsidentin Anette Arntzen bei Lied und Gardetanz? Als Clown tauchte sie wieder auf. Im Gepäck neben ihrem Komitée drei unterm großen blauen Ballon versteckte Persönlichkeiten. Ballonkünstler Maik Schugt machte es möglich! Prinzessin Melanie tippte direkt auf den Richtigen der drei: Ihren Prinzen Gregor. Zuvor hatte sie schon unter einem weiteren Ballon Gardehauptmann Thomas Meulemann ausgemacht. Und der Dritte im Bunde war der kleine Geck-Vize Uli Mebus, der per Nadelstich seines Pendants Dodo Kilch zum Vorschein kam. Tusch von den Sunsets, die auch diesmal die Sitzung begleiteten.

Viel Musik auf der Bühne und bei der After-Show-Party

De Klapband Elden aus Arnheim. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Musikalisch heizte das Dweilorchester de Klapband Elden (Arnheim) richtig ein. Und Michael Beyer sang „Ich war immer der Clown“, während Linda Rozendaal ihren nicht-vegetarischen Fleisch-Ess-Lust-Song präsentierte. War es bei Bauchredner Schnulli (Jens Meyers) aus Krefeld mit Hund Heinz einigermaßen ruhig, so herrschte bei Friedas Bütt ausm Sauerland (Elke Rozendaal) und Albert Mosterts als Bürke von de Gönnekant eine enorme Geräuschkulisse. Schade für die Akteure! Die nahmen’s mit Humor und ließen es sich bei der After-Show-Party mit Dörmakar und etwa ihrer Räuber-Version Komm loss jonn und DJ Martijn Bijker mit zig Gästen gut gehen.

>>> Neue Mitglieder im Komitee

Neu im Komitée auf Probe sind Maurice Baumann und Torben Kroker. Letzterer kommt aus einer Karnevalsfamilie durch und durch. Seine Eltern Sandra und Sven waren Prinzenpaar 1997/98, der Papa jahrelang Zugleiter und Torben selbst an der Seite von Mariella Arntzen (Tochter von EKV-Sitzungspräsidentin Netti) Kinderprinz. Seine Gesangsdebüt feierte er am Samstag beim Finale an der Seite von EKV-Vize Ralf Bister.