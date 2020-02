Emmerich: Einzigartiges Angebot für Männer in Hochelten

Hochelten. Das Stanislauskolleg Hochelten beherbergt 2020 ein Wochenendseminar eigens für Männer. Bei diesen geistlichen Angeboten winkt ein Abenteuer.

In Kooperation mit dem Referat für Männerseelsorge im Bischöflichen Generalvikariat Münster lädt das Katholische Bildungsforum/KBW Kleve von Freitag, 27. bis Sonntag, 29. März interessierte Männer ein, ihren Platz in der Welt als Mann zu bedenken und zu finden: den Körper spüren; anderen mit Wertschätzung begegnen aus der Sicherheit heraus, selbst wertgeschätzt zu sein; in Verantwortung die eigene Gabe in die Welt bringen, ohne etwas beweisen zu müssen.

Dieser Platz kommt nicht von allein. Er will gefunden werden. Das Leben selbst fordert jeden Mann heraus auf einen spirituellen Weg der Reifung.

Das gemeinsame Wochenende bietet Zeit und Raum

Dabei können die Teilnehmenden an diesem Wochenende anknüpfen an die Erfahrungen alter Meister wie Moses, Jesus, Franz von Assisi: Sie wussten, dass es notwendig ist, Grenzen zu überschreiten und sich mit der „wilden Natur“ zu verbinden. Dort draußen brennt der Dornbusch.

Das gemeinsame Wochenende bietet Zeit und Raum, den eigenen Platz zu erforschen: innen und außen. Drinnen und draußen. Alleine und im Austausch in der Gruppe. Dazu braucht es nicht nur wetterfeste Kleidung, sondern auch die Bereitschaft, die Rolle des Zuschauers zu verlassen.

Anmeldeschluss ist der 2. März

Das Wochenende unter der Leitung von Jan Frerichs OFS findet statt im Stanislauskolleg in Hochelten, Freiheit 2. Die Gebühr in Höhe von 174 Euro deckt die Kosten für Unterbringung, Verpflegung und Verwaltung ab.

Beim Dozentenhonorar entscheiden die Teilnehmenden selbst, was es ihnen wert ist. Als Orientierungsrahmen gibt der Veranstalter hierfür 80 bis 160 Euro an (zusätzlich zur Gebühr); Anmeldeschluss ist der 2. März.

Information und Anmeldung beim Katholischen Bildungsforum/KBW Kleve unter 02821/721525 oder kbw-kleve@bistum-muenster.de.