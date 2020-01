Emmerich-Hüthum. Die Löschgruppe Hüthum kam jetzt zur Jahreshauptversammlung zusammen. Mit 61 Einsätzen war die Löschgruppe 2019 stärker gefordert als 2018.

Emmerich: Die Löschgruppe Hüthum hatte 2019 mehr Einsätze

Die Löschgruppe Hüthum der Feuerwehr Emmerich kam jetzt zur Jahreshauptversammlung zusammen. Nach einem sehr anstrengenden Jahr fand sich die fast vollständige Löschgruppe im Gerätehaus ein, um sich in geselliger Runde auf das neue Jahr einzustimmen und das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Die Löschgruppe Hüthum verzeichnete im vergangenen Jahr 61 Einsätze und somit deutlich mehr als in 2018 (48).

Thomas Wemmer ist zum Brandmeister befördert worden

Nach den Berichten des Löschgruppenführers Dominik Hoffmann und des Wehrleiters Martin Bettray folgten Beförderungen und Übergaben von Lehrgangs-Bescheinigungen. An einem Truppmann-Lehrgang haben mit Erfolg Lena Pommerin und Darwin Jantzen teilgenommen. Enrico Weidtland hat mit Erfolg einen ABC-Lehrgang absolviert. Einen Führungslehrgang F3 am Institut der Feuerwehr besuchte Thomas Wemmer erfolgreich. Darüber hinaus wurden zahlreiche Seminare von den Kameraden besucht.

Auch Beförderungen standen auf der Tagesordnung. So wurden Stephan Klein und Dirk Jantzen zum Feuerwehrmann sowie Thomas Wemmer zum Brandmeister befördert.

Die Löschgruppe bekommt ein neues Löschfahrzeug

Bei den Wahlen setzte das Team rund um Löschgruppenführer Hoffmann, der nunmehr in sein fünftes Jahr als Löschgruppenführer geht, auf Kontinuität. So wurden neben Stefan Frank als Kassierer auch Maike Löwner als Schriftführerin in ihren Ämtern für ein weiteres Jahr bestätigt.

Im vergangenen Jahr konnte die Ausschreibung des neuen Löschfahrzeuges abgeschlossen werden. Die Kameraden der Löschgruppe Hüthum warten nun gespannt auf die Bestellung und Auslieferung des neuen LF10.