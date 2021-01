Am Hekerenfelderweg in Emmerich löschte die Feuerwehr einen Brand im Altkleidercontainer, indem sie diesen flutete.

Feuerwehr Emmerich: Böller in Altkleidercontainer und in Auto geworfen

Emmerich Beim Brand eines Altkleidercontainers hatten Unbekannte wohl eine Böller hinein geworfen. Ebenso in einen Opel Signum, so die Polizei.

Der Löschzug Stadt der Feuerwehr Emmerich rückte am Dienstagabend um 20.58 Uhr zu einem gemeldeten Mülltonnenbrand am Hekerenfelderweg, Ecke Heideweg, in Emmerich aus. Auf der Anfahrt meldete die Kreisleitstelle Kleve, dass es sich um einen brennenden Altkleidercontainer handelte.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte in besagtem Altkleidercontainer eine Rauchentwicklung feststellen. Um den Container nicht zu zerstören entschied man sich dazu, diesen mit Wasser zu fluten. Im Anschluss wurde der Container durch einen Spalt mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Die Einsatzstelle wurde dann der Kreispolizei Kleve übergeben.

Scheibe eines Opel Signum eingeschlagen

Die Polizei berichtet, dass Unbekannte offenbar einen Silvester-Böller in den Container geworfen hatten, wodurch es zum Schwelbrand kam.

Gegen 21.30 Uhr haben offenbar die gleichen Verdächtigen die Seitenscheibe eines Opel Signum eingeschlagen, der auf Alexander-Tenhaeff-Straße in Höhe Hausnummer 44 abgestellt war. Im Innenraum des Fahrzeuges ließen sie einen weiteren Böller detonieren, wodurch u.a. die Frontscheibe des Fahrzeuges zerstört wurde.

Offenbar keine handelsübliche Pyrotechnik

In beiden Fällen waren Anwohner durch die Detonation aufgeschreckt worden und auf die Straße geeilt, konnten jedoch keine Personen dort mehr feststellen. Aufgrund der Spurenlage und der Druckentwicklung, so wurde der Altkleidercontainer am Boden sowie an der Rückwand verbogen, ist davon auszugehen, dass es sich bei den Tatmitteln um keine handelsübliche Pyrotechnik gehandelt hat.

Die Kripo Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht nun dringend Augenzeugen.

++++In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Emmerich, Rees und Isselburg. Den E-Mail-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.++++