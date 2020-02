Emmerich: Deutlich weniger Besucher auf Ausbildungsbörse

Ein ungewohntes Bild bot sich gestern vor dem PANKunstforum. Zwei riesige, ocker-farbene Bau-Fahrzeuge, ein 272 PS-starker Radlader und ein mobiler Bagger, parkten direkt vor dem Eingang. Und drinnen, gleich hinter der Tür, warteten Mitarbeiter der Baufirma Geerling & Berndsen und der angeschlossenen Ingenieurgesellschaft auf „Kundschaft“ – sprich junge Menschen, die sich informieren wollten. Denn die Wirtschaftsförderung der Stadt hatte zur mittlerweile 4. Ausbildungsbörse ins PAN eingeladen. Wobei dieses Mal deutlich weniger Interessenten das Angebot nutzten.

Thorsten Emmerich berät hier die 14-jährige Nele über die Ausbildungsberufe bei Q-Railing Central. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

„Wir suchen noch dringend drei Auszubildende“, erklärte Prokurist Niko Jorissen das große Engagement der Baufirma, die in Emmerich in ihrer Gruppe rund 40 Mitarbeiter beschäftigt und erstmals auf einer Ausbildungsbörse vertreten war. Gesucht würden Vermessungstechniker, Straßen- und Kanalbauer und Baumaschinen-Führer. „Dafür stehen unserer Fahrzeuge draußen, um Appetit zu machen“, ergänzte Facharbeiter Maik Groth. Sogar einen eigenen, professionell gestalteten Flyer unter anderem mit Angaben über Verdienste lagen am Stand bereit.

Aussteller mit 40 Ständen vertreten

Bundeswehr, Zoll, Bankinstitute: Sie alle boten den langsam eintrudelnden Schülern, die fast alle in Begleitung eines Elternteils kamen, viele Informationen rund ums Thema Ausbildung. „Wir haben sogar jetzt 40 Stände hier“, freute sich Wirtschaftsfördererin Sara Kreipe über das Interesse der Wirtschaft an der Börse, von der sich auch Bürgermeister Peter Hinze persönlich ein Bild machte.

„Wir sind hier jedes Mal dabei gewesen“, erzählte Probat-Ausbildungsleiterin Manuela Werder über das Engagement des Unternehmens. Gleich fünf Auszubildende in weißen Firmen-T-Shirts standen den jungen Leuten, die sich erkundigen wollten über die angebotenen Lehrberufe, Rede und Antwort. „Wir müssen und sind auf allen Ausbildungs-Messen hier in der Region dabei“, erklärte sie die Präsenz der Firma. Das sei Marketing. Über mangelndes Interesse der jungen Besucher konnte sie sich nicht beklagen.

Praktikumsplätze waren sehr begehrt

Wobei sich viele der jungen Leute in erster Linie über Praktikumsplätze schlau machen wollten. „Wir haben aber auch einige Bewerbungsunterlagen bekommen“, sagte sie. Über den Zoll als Arbeitgeber, aber auch über kaufmännische Berufe wollte sich ein 17-Jähriger aus erster Hand informieren. „Erst einmal möchte ich aber ein Praktikum absolvieren“, sagte er. Der Vater nickte zustimmend.

Mit großen Baufahrzeugen warb ein Emmericher Unternehmen um Nachwuchs. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Am Kao Chemicals-Stand warb gleich ein vierköpfiges Team, darunter die Azubis Mara Jonalik (21) und Tobias Bußhaus (21), für eine Ausbildung im Unternehmen, das noch aktuell zwei Lehrstellen für Chemiekanten und Industrie-Mechaniker im Angebot hat. Auch hier sei es in erster Linie um Praktikumsplätze gegangen, hieß es. Mit dabei war auch die Firma Nutzfahrzeuge Wolters aus Kalkar, die noch eine Azubi-Stelle aktuell zu vergeben hat, und zwar als Kfz-Mechatroniker, wie Sandra Peerenboom, zuständig für Ausbildung im Unternehmen, sagte.

Neuer Standort für Börse ist Thema

Auch wenn die Besucher vor den Ständen nicht gerade Schlange standen: Wirtschaftsfördererin Sara Kreipe und Bürgermeister Peter Hinze sehen die Börse im Aufwind. „Auf Grund der großen Nachfrage der Unternehmen denken wir über einen neuen Standort für die Ausbildungsbörse nach, wo auch mehr Außenfläche zur Verfügung steht“, meinte Hinze mit Blick auf Handwerksbetriebe wie die Baufirma.

„Es dürften schon mehr Besucher sein“, zog Thomas Petrasch, Geschäftsführer der Ingenieur-Gesellschaft, eine erste Bilanz nach zwei Stunden. Am Ende hatten sich vier junge Männer in den Radlader gesetzt und über die Hightech-Ausstattung gestaunt. Warum dieses Mal deutlich weniger junge Menschen zur Ausbildungsbörse gekommen sind, wunderte auch Sara Kreipe. „Laut Aussteller ist das auf anderen Börsen aber wohl auch der Fall. Jetzt müssen wir versuchen herauszufinden, woran das liegt“, kündigte die Wirtschaftsfördererin an.