Emmerich. Klimawandel erhöht den Wert der Nahmobilität. CDU möchte, dass Emmerich nochmal für Radweg in der geplanten Pkw-Unterführung Am Löwentor kämpft.

Emmerich: CDU kämpft für Radweg an der Unterführung Löwentor

Die geplante Pkw-Unterführung am Löwentor, die im Zuge der Bahnübergangsbeseitigung entsteht, ist der CDU-Fraktion noch ein Dorn im Auge. Denn bisher ist dort bekanntlich kein Rad- und Fußgängerweg vorgesehen. „Vor dem Hintergrund der Klimaanpassung und der Nahmobilität, die wir in Emmerich fördern wollen, greifen wir das Thema nochmal auf“, erklärt Dr. Matthias Reintjes, CDU-Fraktionschef, der NRZ.

Dr. Matthias Reintjes erklärt, warum die CDU das Thema Löwentor-Unterführung nochmal zum Antrag erhebt. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Die CDU stellt den Antrag, der Rat möge den Bürgermeister beauftragen, gegenüber dem Eisenbahnbundesamt als Planfeststellungsbehörde, die Herstellung eines Rad- und Fußweges in dem bisher nur als Kfz-Unterführung geplanten Bauwerk zum Ersatz des schienengleichen Bahnübergangs Löwentor als erforderliche Maßnahme bei der Planung und Umsetzung mit allem Nachdruck zu fordern. Dem Rat sei über das Vorgehen und Ergebnisse ausführlich zu berichten. Die CDU-Fraktion geht davon aus, dass bei der Bedeutung der Maßnahme die gebotenen Gespräche und Maßnahmen vom Bürgermeister persönlich durchgeführt werden.

Besonders Radfahrer lassen sich womöglich so nicht lenken

Zum Hintergrund: Bisher ist vorgesehen eine Kfz-Unterführung aus dem Emmericher Norden kommend parallel zum Ostwall entlang unter den Gleisen her zur Kreuzung Mennonitenstraße zu bauen, wo ein Kreisverkehr entsteht. Zudem soll eine neue, hellere Fußgänger- und Radfahrer-Unterführung von der Straße Am Löwentor kommend in Richtung Großer Löwe führen. Es gibt große Zweifel, dass vor allem Radfahrer, die häufig Richtung Bahnhof und Industriegebiet unterwegs sind, diesen Bogen durch die City nehmen. Viele, so ist auch die CDU überzeugt, würden durch die Pkw-Unterführung fahren, was Gefahren birgt.

Im Rahmen der Beteiligung im Planfeststellungsverfahren hat der Rat der Stadt Emmerich bereits die Forderung nach der im Antrag beschriebenen Maßnahme erhoben und mit Ratsbeschluss vom 3. Februar 2009 die Kostenübernahme durch den Vorhabenträger gefordert. Sie sei in dieser Forderung durch eine Vielzahl von Bürgern und Unternehmen unterstützt worden, die in einer alleinigen Kfz-Unterführung

ohne Rad- und Fußweg eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben sehen, so die CDU.

Selbst finanzieren ist für Reintjes keine Option

Hier zeigt ein Vorentwurf grob, wie künftig der Verkehr am Löwentor fließen soll. Die Unterführung ohne Rad- und Fußgängerweg führt von oben (Löwentor) parallel zum Ostwall bis zum neuen Kreisverkehr an der Kreuzung Bahnhofstraße/Mennonitenstraße. Für Radfahrer hingegen soll es vom Löwentor kommen durch eine neue Unterführung geradeaus Richtung Innenstadt gehen. Viele sorgen sich, dass die Radfahrer trotzdem durch die Pkw-Unterführung fahren. Das birgt Gefahren. Foto: Heinz Jahnen Pflüger

Ferner hätten sich seit der vor nunmehr zehn Jahren begonnenen Beteiligungam Planfeststellungsverfahren die Anforderungen an die Verkehrsführung und die einzusetzenden Verkehrsmittel erheblich verändert. Der Fahrradverkehr hat gerade in den Städten eine eindeutige Priorität

gegenüber den CO²-belastenden Verkehrsmitteln erhalten, begründet die CDU weiter.

Doch wie weit würde die CDU gehen? „Als Kommunalpolitik sind uns die Hände gebunden“, sagt auch Matthias Reintjes. Letztendlich ist Emmerich von der Gunst höherer Instanzen abhängig. Es sei denn, Emmerich würde den zusätzlichen Rad- und Fußgängerweg in der Pkw-Unterführung selbst finanzieren. „Es geht uns jetzt nicht um die Finanzierung eines Eigenanteils“, verdeutlicht hingegen der CDU-Fraktionschef, der bekanntlich auch als Bürgermeister kandidieren möchte.