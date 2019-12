Die Castle Singers treten in St. Georg in Emmerich-Hüthum auf.

Hüthum. Vor 40 Jahren wurde die Schallplatte „Weihnacht in aller Welt“ vom Jugendchor Emmerich aufgenommen. In einem Konzert sind Stücke daraus zu hören.

Emmerich: Castle Singers singen in Hüthum bekannte Lieder

Am Samstag, 28. Dezember, um 17 Uhr findet unter der Leitung von Cornelia Burgers und Andreas Puttkammer ein Weihnachtskonzert in der St. Georg Kirche in Emmerich-Hüthum statt. Das Konzert orientiert sich an der Schallplatte „Weihnacht in aller Welt“.

Vor 40 Jahren nahm der damalige Jugendchor Emmerich unter Leitung von Christoph Niesemann eine Schallplatte mit dem Titel „Weihnacht in aller Welt“ auf. Das Programm, bestehend aus Weihnachtsliedern aus Europa und Mittelamerika, begeisterte nicht nur ein großes Emmericher Publikum: Die Schallplatte wurde seinerzeit sogar bis in den Vatikan exportiert.

Chor gewann 1980 den ersten Preis beim Landeswettbewerb „Jugend singt“

Dass sich der Jugendchor im Jahr 1980 den ersten Preis beim Landeswettbewerb „Jugend singt“ sichern konnte (fortan nahm der Chorden Titel „Landesjugendchor“ an), war dabei eine große Unterstützung. Vielen Emmericher sind sowohl der Jugendchor als auch sein Chorleiter Christoph Niesemann noch bis heute in bester Erinnerung.

Das Programm der Schallplatte „Weihnacht in aller Welt“ wird nun im Rahmen eines Weihnachtskonzerts am 28. Dezember um 17 Uhr in der St. Georg-Kirche aufgeführt. Unter der Leitung von Cornelia Burgers und Andreas Puttkammer werden einige Mitglieder des ehemaligen Jugendchors Emmerich gemeinsam mit den „Castle Singers“ des Schlösschens Borghees wesentliche Teile des Konzertprogramms von 1980 – vermischt mit aktuellen Chorstücken – zur Aufführung bringen.

Der Eintritt ist frei, es findet eine Kollekte zur Deckung der Kosten statt.