Emmerich. Aus für die Tieroase vom Tierheim Leygrafenhof: Der Vermieter habe zum 30. Juni 2020 den Vertrag gekündigt, teilte das Tierheim nun mit.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Emmerich: Aus für Tieroase, weil Mietvertrag gekündigt wurde

Die Tieroase Emmerich steht vor dem Aus. „Zum 30. Juni 2020 müssen wir das Gelände verlassen. Somit sind unsere bisherigen Arbeiten für die „Katz““, teilt jetzt das Tierheim Leygrafenhof e.V mit. „Wir hatten die Räumlichkeiten auf der Viergartenstraße 27 in Hüthum vom Tierschutzverein Hoch-Elten gemietet. Jedoch hat uns dieser am 28. November überraschend gekündigt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Fast ein Jahr habe sich das Tierheim Leygrafenhof aus Bedburg-Hau mit sehr großem Einsatze auf dem Areal in Hüthum eingesetzt. Viele Außengehege seien erstellt worden. Holzhäuser habe man versetzt, gestrichen und isoliert, Stromleitungen wurden verlegt, Zäune gesetzt und mit sehr viel Herzblut die Hundewiese vergrößert. Für über 140 Hunde und Katzen habe der Verein 2019 ein neues zu Hause gefunden.

Dank an Spender und ehrenamtliche Helfer

Viele Sachspenden und Spendengelder sind in die Anlage geflossen, so der Verein weiter. Ebenso wurden viele hundert Arbeitsstunden von über einem Dutzend ehrenamtlichen Helfern geleistet, um die Tieroase zu dem zu machen, was sie heute sei. „Dank der vielen Spender und dem ehrenamtlichen Einsatz konnten wir auch recht bald nach der Eröffnung einen regelmäßigen Treffpunkt für Vereinsmitglieder und Vereinsinteressierte mit Hundewiese und Café etablieren“, heißt es.

Das alles könne man ab dem 1. Juli 2020 nun nicht mehr machen. Beatrix Laporta, erste Vorsitzende vom Tierheim Leygrafenhof, bedankt sich bei allen Freunden, ehrenamtlichen Helfern, Spendern und Sponsoren, ohne die der Tierschutz und die Tieroase nicht möglich wäre. „Wir konnten von Monat zu Monat sehen, wie die Tieroase Emmerich mehr Zuspruch erhielt. Viele Adoptanten sind zu regelmäßigen Gästen geworden. Es ist sehr traurig, wie das nun ein Ende nehmen muss.“

Umstände mit dem Vermieter seien nicht tragbar

Aber die Umstände mit dem Vermieter seien leider für den Verein nicht mehr tragbar, man müsse sich auf die Tierschutzarbeit konzentrieren, so Beatrix Laporta. „Auch wenn wir diesen Schock erstmal verarbeiten müssen, wir werden natürlich weiter machen. Die Tieroase Emmerich mag es im Sommer 2020 nicht mehr geben, die Tierschutzarbeit vom Tierheim Leygrafenhof e.V. aber wird weiter gehen.“

Man habe immer noch den Leygrafenhof in Bedburg-Hau, wo vielleicht eine neue Tieroase entstehe, so Laporta, die um Verständnis bittet, dass man jetzt erst erst einmal in Ruhe die Ereignisse verarbeiten müsse. Im neuen Jahr werden sich das Tierheim mit seinen neuen Plänen melden.