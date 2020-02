Emmerich: Altweiber startet mit Frühstück, Tanz und Musik

Emmerich. In Emmerich wird Altweiber den ganzen Tag gefeiert. Vor dem Rathaus stürmten die Narren erstmal die Sparkasse der Stadt zum Altweiberfrühstück.

Gut 80 Jecken aus verschiedenen Karnevalvereinen versammeln sich schon um 9 Uhr im Foyer der Sparkasse. Angeführt von Prinz Gregor I. und Prinzessin Melanie I., dem Prinzenpaar der Stadt, geht es für die Narren in den Keller des Bankgebäudes.

Dort heißt Wilfried Röth vom Vorstand der Sparkasse Rhein-Maas die Jecken willkommen. „Aus einer tollen Idee ist eine schöne Tradition geworden“, sagte er seinen närrischen Gästen. Die kommen bereits seit 20 Jahren an Altweiber zum Frühstück vorbei, um sich für den Tag zu stärken.

Reden und eine Stärkung für die Narren

„Ein besonderer Auftakt in jedem Jahr – dafür sind wir alle da!“ So begrüßte Michael Verhey, Präsident des Groß Emmericher Carnevals Komittee (kurz GECK) die Jecken. Er beschwor die Einigkeit der Karnevalisten in der Stadt. „Nur gemeinsam können wir die närrische Zukunft begehen – darum lasst uns nah zusammenstehen“, sagte er.

Dann durften die Narren sich erstmal stärken. Ein reichhaltiges Frühstücksbüfett hatten die Mitarbeiter der Sparkasse für ihre Gäste aufgestellt. Dafür gebührte ihnen der Dank der Tollitäten. „Das Prinzenpaar und die Garde bedanken sich für die Einladung und wünschen allen einen tollen Altweibertag“, sagte Prinz Gregor I.

Musik und Tanz sorgen für Feierlaune

Zahlreiche kostümierte Möhnen erwarteten das Prinzenpaar bereits in der Filiale der Volksbank in Emmerich. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services

Für die Einladung revanchierten sich Prinz Gregor I. und Prinz Melanie I. erstmal mit einem Gesangsauftritt. Mit ihrer Interpretation von „Wir halten die Welt an“ von den Höhnern sorgten sie für Stimmung in der Sparkasse.

Die kochte dann mit dem Gardetanz der Prinzengarde richtig hoch. Karnevalshits als musikalische Begleitung zu einer tollen Choreographie mit Hebefiguren brachten die Zuschauer zum Mitklatschen und Jubeln. Mit einem Auftritt des Spielmannszug Vrasselt endete der Besuch der Narrenschar bei ihrer ersten Station des Tages in Emmerich.

Party mit Superheldinnen in der Volksbank

Beim Eintreffen bei der Volksbank in Emmerich begegnen den Jecken Supergirl, Batgirl und andere Superheldinnen. Die Mitarbeiterinnen des Geldinstitutes haben sich die Figuren mit besonderen Fähigkeiten als ihr närrisches Motto für diese Session ausgesucht. „Wir sind alle Superhelden – und heute zeigen wir das auch“, sagt Holger Zitter vom Vorstand der Volksbank Emmerich-Rees.

Zahlreiche Jecken erwarten den närrischen Besuch bereits und lassen sich von Tanz und Gesang von Prinzenpaar und Prinzengarde in Partystimmung bringen. In der in den Farben der Bank bunt geschmückten Schalterhalle tanzen die Jecken und Möhnen zu Musik und feiern den Start des Straßenkarnevals.