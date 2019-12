Emmerich: 35 Häuser werden für 7,5 Millionen Euro gebaut

Die Deutsche Reihenhaus AG baut ihren ersten Wohnpark in Emmerich. Auf einem rund 10.000 Quadratmeter großen ehemaligen Kasernen-Grundstück entstehen im Wohnpark „Am Borgheeser Weg“ 35 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise.

Schritt für Schritt füllt sich die Leere. Das ehemalige Kasernengelände in Emmerich nimmt weiter Form an. Nachdem schon Kinder und Senioren dort in der Kita und im Altenheim betreut werden, können bald auch Familien in dem neuen Quartier sesshaft werden.

Denn die Deutsche Reihenhaus AG teilt nun mit, dass sie auf dem Gelände ihren ersten Wohnpark in der Hansestadt bauen will. Einfamilienhäuser in Emmerich entstehen in serieller Bauweise Auf einem rund 10.000 Quadratmeter großen ehemaligen Kasernen-Grundstück entstehen im Wohnpark Am Borgheeser Weg an der gleichnamigen Straße 35 Einfamilienhäuser in serieller Bauweise, teilt das Unternehmen mit. Der Kölner Bauträger investiert in dieses Projekt 7,5 Millionen Euro. „Emmerich ist eine Stadt mit hoher Lebens- und Freizeitqualität für Familien“, erklärt Vorstand Carsten Rutz. Nur könne sich, so Rutz, „die große Mehrheit von ihnen stadtnahes Wohneigentum mit guter Infrastruktur schlicht und einfach nicht leisten, wenn noch etwas Geld zum Leben übrig bleiben soll“. Zwei Haus-Modelle stehen für Familien zur Verfügung Durch die Sicherheit und Qualität der seriellen Art des Bauens seines Unternehmens, so wirbt er, „sind wir deutschlandweit der günstigste Anbieter in diesem Segment. Dieses Konzept bringen wir nun zum ersten Mal nach Emmerich.“

Für Familien werden zwei Haus-Modelle angeboten. Sechs Häuser werden als 120 Quadratmeter großer „Wohntraum“ realisiert. Die Preise hier starten bei 189.990 Euro inklusive Grundstück. Das „145 m² Familienglück“ wird 29 Mal gebaut und startet bei 199.990 Euro. Deutsche Reihenhaus AG hat den Standort vorab analysiert Eigentlich hat die Deutsche Reihenhaus AG noch zwei weitere Haus-Modelle im Portfolio. „Wir haben aber vorab eine Standortanalyse durchgeführt“, erklärt Pressesprecher Achim Behn auf Nachfrage. Diese hätte gezeigt, dass vor allem der Wohnraum für Familien gefragt ist. Die kleineres Hauseinheiten von 85 Quadratmetern etwa werden in Emmerich nicht realisiert werden. Hier hätte der Wohnungsmarkt bereits genug zu bieten, „und diese bauen wir auch eher in Metropolen“, so Behn. Die Deutsche Reihenhaus AG hat in ausgewählten Metropolregionen in ganz Deutschland bereits mehr als 300 Wohnparks gebaut. Die Jahresbauleistung des Unternehmens beläuft sich nach eigenen Angaben auf rund 750 Häuser. Kleines Blockheizkraftwerk versorgt die Häuser am Borgheeser Weg Nachrichten Hier gibt es mehr Artikel aus Emmerich, Rees und Isselburg Neben den Reihenhäusern im Wohnpark Am Borgheeser Weg wird auch ein kleines Blockheizkraftwerk gebaut. Garagengroß wird dieses sein und die Reihenhäuser mit Strom, Wärme, Wasser und auch Internet versorgen. Der neue Aldi-Markt auf dem ehemaligen Kasernengelände ist auch bereits eröffnet worden. Foto: Konrad Flintrop / FUNKE Foto Services Geplant ist bislang, dass die Bauarbeiten im zweiten Quartal des kommenden Jahres starten sollen, so teilt der Bauträger mit. In der zweiten Jahreshälfte 2021 soll der Wohnpark komplett fertiggestellt sein. Alle notwendigen Informationen, so Behn, finden Kaufinteressenten übrigens unter www.reihenhaus.de im Internet. Die Entwicklung des alten Geländes Das ehemalige Kasernengelände entwickelt sich stetig weiter. Als erstes realisiert wurde hier der Bau einer Kindertagesstätte der AWO. Im August 2018 hat die Räuberhöhle den Betrieb auf dem Gelände aufgenommen. Mittlerweile auch auf dem ehemaligen Kasernengelände eröffnet ist auch das neue Zentrum für Betreuung und Pfleg der Korian-Gruppe. Im Oktober diesen Jahres konnten die Pfleger die ersten Bewohner begrüßen. Für die passende Infrastruktur sorgt der im November eröffnete Aldi-Markt. Zudem wurde zur Versorgung des Geländes ebenfalls 2019 im August ein großes Blockheizkraftwerk installiert.