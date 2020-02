Elten: Kolping-Sitzung bot „heißeste Bühne der Welt“

„Willkommen auf der heißesten Bühne der Welt“, so begrüßte der neu gekürte Präsident des Kolping-Elferrates, Bastian Liske, die Aktiven und das Publikum. Unter dem Motto „Karibisches Flair-bei Kolping steppt der Bär“ durfte es natürlich auch heiß sein. Und so ging es auch heiß her. Er schickte als erstes die Kleinen von der „Dance-Crew“ auf die Bühne. Sie verzauberten mit dem König der Löwen das komplette Publikum im voll besetzten Saal des Kolpinghauses.

Zackig ging es weiter mit dem Kolpingballett. Was die Mädels unter Leitung von Mandy Worringer und Marie Gerritzen auf die Bühne brachten, war aller „Zackig-Ehren“ wert. Man kann sie getrost zu den Marschexperten zählen. Die Bundeswehr könnte sich eine Scheibe davon abschneiden – hier funktioniert wenigstens alles. Im Anschluss hatte Dora (Monika van Dillen) mit ihrem Hein (Olaf Gabriel) ihren großen Auftritt.

Lokalkolorit auf Platt kam wieder gut beim Publikum an

In dem Auftritt „Rares für Klares“ brachte sie Sachen mit, die eben keiner mehr braucht und versuchte, sie zu verhökern. Weiter ging es mit Livegesang. Den aber vom Feinsten. Die Gruppe BMB (Barbara Wezendonk, Michaela Gerritzen und Bernd Nass) trugen das Karibik-Feeling fort, u. a. mit Reggae-Rhythmen. Durch ihre Mehrstimmigkeit, gepaart mit dem Gesangsvermögen, spielen sie in der obersten Emmericher Karnevals-Gesangsliga.

Die Besucher hatten ihre Freude. Foto: Thorsten Lindekamp / Funke Foto Services GmbH

Echt ein Eltener Muss sind Astrid Kersjes und Anke Kawohl. Mit ihrem Lokalkolorit auf Platt gesprochen, sind sie `ne Nummer. Toll getanzt und präsentiert nahmen die Funky Geckos mit in die goldenen 20er. Gleich mehrere junge Ehepaare sind in dieser Gruppe vertreten. Die erste Rakete des Abends sollte nun auf die Bühne kommen. „Therapie“ mit Ret und Tet (Helmut Tebes und Christiaan Gerritzen). Tebes als Therapeutin versuchte, ihren Patienten (Gerritzen) zu behandeln. Der sprach aber nicht, sondern zeigte alles nur mit den „Emojis“, die natürlich auf eine große Leinwand zum Vergnügen des Publikums übertragen wurden.

Schauspiel vom Feinsten

Herrlich, diese Mimik von Gerritzen und die Gestik von Tebes. Das ist Schauspiel vom Feinsten. In tollen Kostümen und mit karibischen Klängen waren das Kolpingballett ein zweites Mal auf der Bühne „gestrandet“, bevor danach einer der Höhepunkte mit Emmerichs Prinzenpaar und Garde folgte. Die beiden Sympathieträger des Emmericher Karnevals, Prinz Gregor I. und Prinzessin Melanie I. packten mit ihrer quirligen Truppe und dem tollen „Saal-auf links-Dreh-Tanz“ das Publikum.

Spät in der Nacht traute sich Manuela Winands mit ihrer Bütt auf die Bühne. Herrlich ihre Geschichten übers Dicksein und ihre Familie. Besonders ihr Döntje über das „Meerjungfrauenschwimmen“ im Embricana, als sie fragte, wo ihre Plastikmakrele sei. Die Trainerin berichtigte sie direkt: „Das ist eine Monoflosse“. Aber am schlimmsten für sie und ihre Oberweite war es wohl, den richtigen Muschel-BH zu finden, der ihr in einem kleine Dösken gebracht wurde. Die Frau ist echt das, was man getrost einen Knaller nennen darf.

Auch die Flammetjes boten eine tolle Show

Wer so spät sich traut, einen Sprechvortrag zu bringen, der kann es. Kompliment. Toll auch die „Flammetjes“ – ein Tanz von jungen Leuten, die sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagieren. Zum Schluss haute das Kolpingballett seine letzten Reserven mit dem Tanz „Aliens“ raus. Monika van Dillen, die etwas malträtiert wurde durch das Nichtklappen der Technik, braucht sich eigentlich nicht zu sorgen. Sie hat einen Mutterwitz, den man nicht lernen kann. Den hat man oder eben auch nicht.

Beschaller waren neu

Die korpulente Manuela Winands sorgte mit ihrem Beitrag für jede Menge Lacher: „Ich bin nicht dick, ich bin nur die, die im Kettenkarussell immer außen schwebt oder nach den Feiertagen sagt: Die Duschkabine passt noch“.

Die Beschaller auf der Kolpingsitzung waren übrigens neu. Im nächsten Jahr wissen die „Jungs“ genau, was auf sie zu kommt. Aus dem Lied „Jenseits von Eden“ wurde bei Dora und Hein „Jenseits von Elten“ (Wenn selbst ein Bier nicht mehr schmeckt wie ein Bier).