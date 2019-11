Einbrecher stehlen in Rees einen Kühlschrank aus einer Kita

Unbekannte brachen in die Kita Villa Kunterbunt in Rees ein.

Rees. Unbekannte brachen in die Kita Villa Kunterbunt am Melatenweg in Rees ein und stahlen einen kleinen Kühlschrank, berichtet die Polizei.

Eiskalt waren diese Einbrecher. Oder zumindest gekühlt. Denn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 20. November, stahlen unbekannte Täter einen kleinen Kühlschrank aus der Kindertagesstätte Villa Kunterbunt in Rees am Melatenweg.

Die Einbrecher schlugen ein kleines Toilettenfenster des Kindergartens ein, um sich Zugang zu verschaffen, berichtet die Kreis Klever Polizei. Im Kindergarten durchsuchten sie sämtliche Räume und nahmen dann den kleinen Kühlschrank mit. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu Verdächtigen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822/7830.