Der Kreis Kleve soll auf Wasserstoff setzen

Peter Friedmann weiß, dass mit der Elektromobilität allein die Verkehrswende in Deutschland nicht zu schaffen ist. Der SPD-Politiker aus Rees-Haldern macht sich seit längerem intensive Gedanken über die Antriebstechniken der Zukunft und er möchte, dass der Kreis Kleve nicht den Anschluss verliert. Die Wasserstofftechnologie muss stärker genutzt werden, nur leider werde diese in den Klimadebatten oft übersehen.

Die SPD im Kreis Kleve möchte das Thema Wasserstofftechnologie jetzt ernsthaft angehen. In einem Antrag an die Kreisverwaltung wünschen sie, dass sich der Kreis nicht nur mit der Elektromobilität auseinandersetzt, sondern auch die Wasserstofftechnologie in seine Planungen einbezieht. Der Landrat soll prüfen, ob es Kooperationsmöglichkeiten mit dem Kreis Wesel gibt. Dort werde unter der Federführung der Stadt Kamp-Lintfort bereits das Thema auf den Weg gebracht und Förderanträge auf Bundesmittel beantragt.

Kehrmaschinen und Müllfahrzeuge könnten auf Wasserstoff laufen

Eine Wasserstofftankstelle in Hamburg. Foto: Ole Spata / dpa

Die Idee: Im Entsorgungszentrum Asdonkshof könnte man mit Hilfe des durch Abwärme erzeugten Stroms zur Erzeugung von Wasserstoff nutzen. Städtische Nutzfahrzeuge wie Kehrmaschinen oder Müllsammler können dies als Kraftstoff nutzen. Heute würden die Fahrzeuge noch Diesel nutzen, aber sie könnten mit Brennstoffenzellen ausgestattet und dann mit Wasserstoff betrieben werden.

An diesem Projekt soll sich der Kreis Kleve beteiligen, sagt Friedmann. Auch hiesige Busse und Züge könnten mit Wasserstoff betrieben werden. Es müsse nur der politische Wille vorhanden sein, dies auch anzuschieben. „Dies ist eine strategische Entscheidung, die uns auch wieder ein Stückchen unabhängiger von Gas und Öl machen würde“, sagt Friedmann. Man müsse alles unternehmen, um letztlich vom Kohlenstoff wegzukommen. „Mir fehlt es im Kreis Kleve aber am politischen Willen. Das Thema muss nach vorne gebracht werden.“

Gute Reichweiten und einfachere Umsetzung

Möglichkeiten den Wasserstoff als Antriebsmittel zu nutzen gebe es bereits. Die RWTH Aachen habe gezeigt, dass gerade Nutzfahrzeuge ideal seien. Im Gegensatz zur Elektrotechnik könne man mit den Brennstoffzellen ganz andere Reichweiten erzielen: 600 bis 700 Kilometer seien kein Problem. Auch das bisherige Tankstellennetz könne man nutzen und müssen nicht aufwendig viele Stromladesäulen installieren. Ferner müsse man die heutigen Netze nicht ausbauen: „Wenn heute in meiner Nachbarschaft alle ein Elektroauto hätten, dann ginge hier zum Feierabend das Licht aus“, sagt der 69-Jährige. Denn die bisherigen Netze seien für diesen Stromtransport nicht ausgelegt.

„Ich sehe in der Wasserstofftechnologie eigentlich nur Vorteile“, resümiert der ehemalige Bahner. In seinem Berufsleben hat er viel mit Technik zu tun gehabt. Friedmann war für die Prüfung elektronischer Signalanlagen und Stellwerke bei der Deutschen Bahn zuständig. Die Fehleranalyse war sein Steckenpferd. Friedmann weiß daher auch, dass die Risiken bei der Wasserstofftechnologie gering sind: Die Vorstellung, dass ein Wasserstoffauto explodieren könnte, sei abwegig. „Wasserstoff verbrennt mit einer Stichflamme und danach ist das Feuer sofort aus. Versuchen sie mal einen Benziner zu löschen.“

Sinnvoll könnte die Technologie auch bei der Bahn eingesetzt werden: „Und zwar auf allen Strecken, die noch nicht elektrifiziert sind. Kleve-Krefeld etwa oder Wesel-Bocholt. Ein Kilometer Oberleitung kostet immerhin 1,5 Millionen Euro“, rechnet er vor. Da könne man das Geld besser in saubere Antriebstechniken stecken.

>> Die Politik berät das Thema

Der Antrag der SPD soll in der nächsten Sitzung des Kreisausschusses am 13. Februar beraten werden.