Rees/Emmerich. Am 31. Januar jährt sich zum 25. Mal das letzte große Rheinhochwasser. In Gedenken daran startet der Deichverband einen Foto-Wettbewerb.

Deichverband startet Fotowettbewerb zum Hochwasser 1995

Höfe sind umflutet, das Wasser steht kurz unterhalb der Deichkrone, die Menschen schauen – aus sicherer Entfernung – auf dieses unglaubliche und gefährliche Natur-Schauspiel, das auch sehr gefährlich war: Es ist jetzt 25 Jahre her, dass der Rhein das letzte Mal so bedrohlich viel Wasser geführt hat. „Den Scheitelpunkt von 10,56 Meter, sprich den höchsten Wasserstand, und zwar sieben Meter höher als der normale Mittelwasserstand, hatten wir hier in Rees und Emmerich am 31. Januar 1995“, erinnert sich Holger Friedrich, Geschäftsführer des Deichverbandes Bislich-Landesgrenze. In Gedenken daran ruft der Verband jetzt zu einem Foto-Wettbewerb auf.

„Die jüngere Generation kennt ein Hochwasser dieses Ausmaßes gar nicht“, sagt Mitarbeiterin Carina Heisterkamp, die sich um den Wettbewerb kümmert. Daher sei es jetzt eine gute Gelegenheit, auf die Notwendigkeit von Deichsanierungen aufmerksam zu machen. „Die Ertüchtigung kostet viel Geld, etwa 4,5 Millionen Euro je Deich-Kilometer“, erklärt Friedrich.

„Für ein gefährliches Hochwasser müssen wir gewappnet sein“

Die neuen Deiche auf einer Länge von 45 Kilometer, für die der Deichverband Bislich-Landesgrenze verantwortlich zeichnet, schützen Mensch und Tier, sagt Friedrich. „Für ein gefährliches Hochwasser, wie es sich beispielsweise an der Elbe ereignet hat, müssen wir gewappnet sein.“ Deshalb die Deichsanierung, die noch einige Jahre dauern wird. Das Geld sei sehr gut angelegt.

Eingeschickt werden können private Fotos und Videos, die das bedrohliche Hochwasser von vor 25 Jahren in der Region zwischen Rees und Emmerich zeigen. Die Fotos sollen bis zum 26. Januar an carina.heisterkamp@dv-bl.de gesendet werden. Eine große Auswahl der Einsendungen wird dann am 31. Januar in Form eines Videos oder eines Albums unter Nennung des Einsenders auf der Internetseite des Deichverbandes und auf der Facebook-Seite veröffentlicht. Das beste Foto wird zudem mit einem großformatigen Druck für den Teilnehmer ausgezeichnet.

Carina Heisterkamp weist ausdrücklich darauf hin, dass die Teilnehmer erklären, dass die Bildrechte bei ihnen liegen und sie einverstanden sind, dass ihre Fotos kostenlos für die Öffentlichkeits- und Pressearbeit des Deichverband Bislich-Landesgrenze verwendet werden dürfen. Bei Rückfragen kann man sich unter der Rufnummer 02822/9339-14 an sie wenden.