Jahresrückblick Das Jahr 2020 in Rees - ein Rückblick in Bildern

Rees Nicht nur Corona bestimmte das Stadtgeschehen in Rees. Einige Ereignisse aus 2020 zeigt die NRZ in einem Bilderrückblick.

2020 wird als das Coronajahr in die Geschichte eingehen. Fast neun Monate lang bestimmte die Pandemie das Stadtgeschehen. So auch in Rees. Die NRZ wirft in Bildern einen Blick zurück auf das vergangene Jahr, in dem nicht alles zum Erliegen kam.