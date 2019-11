Emmerich. Marco Virgillito vermisst im Gutachten den Blick auf die Straßenparkplätze in Emmerich. Er plädiert für eine kleinteiligere Betrachtung.

Unabhängig davon, ob ein Parkhaus am Kleinen Wall tatsächlich den Parkdruck in Emmerich entspannt, wo doch viele auch kostenlose Parkplätze suchen: Der Wert dieses Gutachtens sollte nicht zu hoch gehängt werden. Es fallen diverse Details auf, die nicht stimmig sind.

Nur ein Beispiel: Wie kann man die Parkplätze entlang der Straßen weglassen? In den vielen Nebenstraßen rund um Spital und Gesamtschule suchen doch die Leute.

Innenstadtparkplatz ist nicht gleich Innenstadtparkplatz

Insgesamt stellt sich überhaupt nicht die Frage, dass in Emmerich hoher Parkdruck herrscht. Da muss man sich nur mal morgens angucken, wer hier frustriert seine Runden dreht, um einen Platz zu finden.

Zu wenig betrachtet wird, dass die Parker nicht jeden Weg innerhalb der Stadt in Kauf nehmen werden. Wer zum Großen Löwen will, parkt nicht am Kleinen Wall. Es muss kleinteiliger gedacht werden.