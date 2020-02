Der Coronavirus ist in NRW angekommen. Bald auch im Kreis Kleve? Wie bereiten sich die Behörden darauf vor? Der Kreis Kleve hat am Mittwoch eine Besprechung des Krisenstabes vorgezogen. Im Moment sieht der Kreis Kleve „keine akute Lage“, so Sprecherin Ruth Keuken: „Wir sind im Moment deutlich vor einer Lage.“

Auf der Online-Seite des Kreises Kleve gibt es eine Informationsseite zum Virus, wo es Hinweise zum Virus allgemein und auch in leicht verständlicher Sprache gibt. Diese wurde vor einigen Wochen eingerichtet und soll voraussichtlich am Donnerstag nochmal aktualisiert werden.

Kreis Kleve möchte Notfall-Maßnahmen nicht vorher veröffentlichen

Wie konkret die Notfall-Maßnahmen aussehen, sollte es zu einem Corona-Fall im Kreis Kleve kommen, möchte die Kreisverwaltung nicht veröffentlichen: „Die Maßnahmen sind geklärt. Wir stehen im Kontakt mit Ärzten, Krankenhäusern, Laboren, dem Ministerium, der Hochschule Rhein-Waal.“ Man sei gewappnet.

Es wird auf Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes verwiesen, auf Informationen des Bundesgesundheitsministeriums, auf Antworten des Robert-Koch-Institutes sowie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Aufarbeitung dauere etwas Zeit, denn es soll lesbar sein.

Hochschule Rhein-Waal stellt Desinfektionsständer auf

Die Hochschule Rhein-Waal, die rund 255 Studierende chinesischer Nationalität zählt, hat Studenten und Mitarbeiter breit aufgeklärt. Ferner wurde empfohlen, etwa die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes zu beachten. „Wir werden Desinfektionsständer an neuralgischen Punkten aufstellen“, kündigt zudem Sprecherin Gabriele Stegers an.

In Krisenfällen ist die Untere Gesundheitsbehörde des Kreises Kleve über den Notruf zu erreichen. Außerdem informiert der Kreis Kleve unter 02821/85-317 oder-317 (Gesundheit, Hygiene, Umweltmedizin, Tuberkulosefürsorge) sowie -167 und -530 (Hygieneüberwachung, auch fürs Spital, Tuberkulosefürsorge).