Bürgermeister-Stichwahl 2020: Das Wahlergebnis aus Emmerich

Wer kann die meisten Wähler in Emmerich von sich überzeugen? Herausforderer Matthias Reintjes tritt gegen Peter Hinze an.

Emmerich. Am Abend der Bürgermeister-Stichwahl am 27. September warten die Bürgerinnen und Bürger in Emmerich gespannt auf das Wahlergebnis aus ihrer Stadt. Wer macht das Rennen im Kampf um das Amt des Bürgermeisters der Stadt Emmerich? Der amtierende Bürgermeister Peter Hinze (SPD) oder sein Herausforderer Matthias Reintjes (CDU)?

Die Bürgerinnen und Bürger Emmerichs sind am Sonntag ebenfalls aufgerufen, ihre Stimme bei der Stichwahl um das Landratsamt im Kreis Kleve abzugeben. Zur Wahl stehen Peter Driessen (unabhängig) und Silke Gorißen (CDU).

In diesem Artikel finden Sie im Laufe des Abends das vorläufige Wahlergebnis der Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters der Stadt Emmerich.

Bürgermeisterwahl - so hat Emmerich gewählt (Stand 19.22 Uhr)

Kandidaten Stimmen Prozentanteil Peter Hinze (SPD) 3.062 61,8% Matthias Reintjes (CDU) 1.893 38,2%

