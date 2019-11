Budenzauber der Rees-Feldmarker Schützen fand großen Anklang

Da kam so richtig vorweihnachtliche Stimmung auf, beim 7. Feldmarker Budenzauber in de Fuck, am Ende der Lindenallee. Glühwein, Bratwurst, verschiedene Stände mit handwerklichen Kostbarkeiten und vielem mehr lockten die Besucher auch dieses Jahr wieder dorthin. Die funkelnde Weihnachtsdekoration der Nachbarhäuser leitete die Gäste durch die sonst so dunkle Straße und ließ bereits auf dem Hinweg erste Weihnachtsgefühle aufkommen.

Laternenumzug vom Skulpturenpark zum Budenzauber

Wunderschön schienen die Laternen des Laternenumzugs durch die Nacht. Vom Skulpturenpark aus bis zum Budenzauber liefen die Kinder und Eltern gemeinsam mit dem Jugendblasorchester Praest und brachten die Nacht zum Leuchten.

Am festlichen Gelände erwartete sie bereits der Nikolaus, der die vorweihnachtliche Zeit einläuten ließ. Dabei hatte er auch einen Brief, welchen ihm die Kinder geschrieben hatten, zu all ihren Weihnachtswünschen, den er vom Fenster des angrenzenden Hauses aus vorlas.

Strahlende Gesichter weit und breit

Die stimmungsvolle Weihnachtsmusik brachte die Gäste zum Schunkeln, während sie sich ihre Adventsgestecke aussuchten, Holzarbeiten bewunderten und den leckeren Isselburger Honig probierten.

Neben den vielen Bastelarbeiten gab es auch wieder besondere Glasbausteindeko und kreative Palettenkunst. „Am besten gefallen hat mir das Tassenbemalen“, verriet die Erstklässlerin Amelie Mayer stolz. Gleich zwei Regenbogentassen hat sie hier angefertigt.

Die Schwetern Lea und Gina Seelen (von links) bieten selbstgemachte Holzdekorationen auf dem Feldmarker Budenzauber an. Die Schwestern verkaufen und die Eltern bauen die Deko-Artikel. Foto: Christian Creon / FUNKE Foto Services

Bei so einem wunderschönen Wetter machte ein Besuch auf dem Budenzauber besonders viel Freude, stimmte ihr auch ihre Familie zu. Ebenso freuten sich Amelies Cousin Milian Mayer und ihre Freundin Finja Scholten. Beiden hatte das Bemalen der Glaskeramik am besten gefallen. „Meine Tasse ist ganz bunt! Ich hab alle Farben benutzt“, erzählte Finja stolz.

Vom Nikolaus bekam jedes Kind eine Tüte mit Leckerein. „Guck mal! Ich hab einen Weckmann und noch einen Schokonikolaus und noch mehr“, präsentierte Amelie begeistert.

Nachtwächter hatte sich ebenfalls auf den Weg gemacht

Mit einem heißen Glühwein oder Kinderpunsch und frisch gestärkt dank Würstchen, Forelle, Champignons oder leckerem Kuchen, genossen die Besucher gemeinsam das spätere Spiel des Jugendblasorchesters Praest. Auch der Nachtwächter machte, wie der Nikolaus, seine Runden über den festlichen Platz.

Rund um den großen Weihnachtsbaum versammelten sich nach und nach Familien mit und ohne Kinder, Nachbarn und Gäste in gemütlicher Runde. Im Zeltcafé gab es vom amtierenden Thron dazu noch Leckereien wie Waffeln und Kakao. So war für jeden Wunsch gesorgt worden.

Idee stammte von den Feldmarker Schützen

Ein gelungener, besinnlicher Einstieg in die Vorweihnachtszeit, der dank des Bürgerschützenvereins Rees-Feldmark, Groin und Bergswick auch dieses Jahr wieder die Reeser verzauberte und sie später fröhlich und mit dem ein oder anderen Weihnachtslied im Ohr, zufrieden nach Hause ziehen ließ.