Anholt. An Heilig Abend singt der Pfarrcäcilienchor die „Missa brevis“ von Haydn in der Christmette in Isselburg-Anholt. NRZ war bei einer Probe dabei.

Anholt: Pfarrcäcilienchor ist bereit für die „Missa brevis“

Weihnachten ist in jedem Jahr in Deutschland wie in vielen Ländern auf dem Erdkreis ein Fest für die Familie. Ein Wiedersehen vielleicht nach langer Zeit aus den verschiedensten Gründen macht das Fest zu einem besonderen Ereignis. Zum gemeinsamen Erlebnis im Familienkreis gehört bei vielen Familien der Besuch des Gottesdienste am Heiligabend.

In der St. Pankratius-Kirche Anholt hat man sich – wie in jedem Jahr – bei der musikalischen Gestaltung dieser Feier besonders viel Mühe gegeben. Der Pfarrcäcilienchor singt die „Missa brevis“ in F von Josef Haydn. Die NRZ hat bei der Probe mitgehört.

Zwei Sopran-Stimmen als Solo-Stimmen.

Man hat sie auch eine Jugendmesse genannt. Schon im Kyrie merkt man den jugendlichen Schwung. Haydn war zu dieser Zeit noch Sängerknabe in Wien. Das Besondere an dieser Messe ist die Einbeziehung von zwei Sopran-Stimmen als Solo-Stimmen. Wahrscheinlich schrieb der Meister diese Messe für sich und seinen Bruder Michael, denn beide waren Solisten bei den Sängerknaben. Außer den Solisten und dem Chor wirken noch Streicher und Orgel mit. Schon im Kyrie mit seinen einfachen aber doch sehr gefühlvollen Melodien merkt man den religiös betonten Tenor des jungen Haydn, dem schwungvolle Motive gelingen.

Interessant sind auch die Stimmen der zwei Sopran Soli, die zur Zeit mit dem Chor gemeinsam singen, aber auch in anderen Teilen eigene Motive zu den begleitenden Instrumenten beitragen. In Anholt werden diese Partien von Cornelia Burgers, die als Chorleiterin den Anholter Chor leitet, und Britta Willikonski gesungen.

„Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ wird ein Genuss

Auch in anderen Teilen der „Missa brevis“ immer wieder den Wechselgesang zwischen Chor- aber auch gemeinsame Partien. Die begleitenden Instrumente passten sich bei der Generalprobe dem Chorklang gut an. So müsste ähnlich eine Aufführung zu Haydns Zeiten geklungen haben, denn der Meister komponierte das Werk zunächst nur für kleine Instrumentalbesetzung und erweiterte dann Jahre später den Instrumentalsatz.

Ein musikalischer Genuss wird auch der Chorsatz „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ aus dem Oratorium „Die Schöpfung“ von Josef Haydn sein, der zur Kommunion erklingt. Die Komposition gehört bekanntlich zu den bekanntesten Werken des Meisters und gibt Chor und Instrumenten die Gelegenheit zu glänzen.

>> Die Christmette startet um 22 Uhr

Der akustisch günstige Kirchenraum mit seinem hohen Gewölbe verstärkte den positiven Gesamteindruck von der musikalischen Leistung aller Beteiligten. Diese Musik passt gut zur weihnachtlichen Atmosphäre am Heiligabend.

Das Konzert ist an Heilig Abend ab 22 Uhr Teil der Christmette in der St. Pankratius-Kirche in Anholt. Der Eintritt ist natürlich frei. Eine Spende für die Kollekte ist willkommen.