Frank Hertog, 2. von links, nimmt stellvertretend für seine Frau Nadine vom 1. Vorsitzenden des Grenzland Tambourkorps Daniel Daniels, 3. von links, dem 2. Vorsitzenden Urs Buchwald, rechts, und dem Geschäftsführer Daniel Willing, links, dem Preis zum Spielmann des Jahres entgegen in Isselburg Anholt. Grenzland Tambourkorps Anholt ernennt einmal im Jahr ein Mitglied für besondere Leistungen zum Spielmann des Jahres.

Anholt. Nadine Hertog ist von Grenzland-Tambourcorps Anholt zur Spielfrau des Jahres ausgezeichnet worden. Die Pfingstkirmes wird diesmal kleiner.

Anholt: Nadine Hertog als Spielfrau des Jahres ausgezeichnet

Übungsfleiß, Hilfsbereitschaft und Anzahl der Teilnahmen an Veranstaltungen sind wichtige Tugenden in einem Musikverein. Das Grenzland-Tambourcorps Anholt nimmt diese Kriterien an die Hand, um danach den Spielmann des Jahres zu küren. Genauer gesagt: In diesem Jahr gibt es eine Spielfrau des Jahres.

Geehrte spielt Sopranflöte

Die Wahl des Vorstands fiel auf Nadine Hertog, deren Name dem Vernehmen nach schon länger als Spielfrau des Jahres gehandelt wurde. Krankheitsbedingt konnte die Geehrte, die Sopranflöte spielt, den Pokal aber nicht selber in Empfang nehmen. Diese Aufgabe übernahm ihr Ehemann Frank Hertog.

Auf der Jahreshauptversammlung des Grenzland-Tambourcorps Anholt wurde zunächst das vergangene Jahr Revue passieren gelassen. So wurde unter anderem auch über die vergangene Pfingstkirmes gesprochen, die gleichzeitig auch immer den Rahmen für das eigene Stiftungsfest bietet. Im vergangenen Jahr feierte der Verein sein 70-jähriges Jubiläum. Beim Stiftungsfest auf der Schneidkuhle wird es in diesem Jahr allerdings eine Änderung geben. Denn das ehrenamtliche Engagement der Tambouren ist enorm. Nun sollen die Vereinsmitglieder dadurch entlastet werden, dass alles eine Nummer kleiner aufgezogen wird.

Keine Live-Musik sondern Disco-Beschallung

Das fängt dann schon bei der Zeltgröße an. Dieses Mal wird ein kleineres Zelt geordert, in dem dann auch kein Ausschank an einer Theke mehr stattfinden wird. Stattdessen werden vor dem Zelt zwei Getränkewagen für die durstigen Kehlen vorhanden sein. Live-Musik ist ebenfalls bei den Abendveranstaltungen gestrichen. Am 30. und 31. Mai übernimmt Vger die musikalische Unterhaltung. Am Pfingstmontag legt dann das Bromance-Discoteam auf. Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei.

Beim Karneval in Rhede und Rees

Der erste Termin in diesem Jahr ist die Karnevalssitzung am 8. Februar in Herzebocholt. Am Tulpensonntag geht es zum Karneval nach Rhede. An Rosenmontag sind die Anholter Spielleute im Reeser Zug zu hören.

Am 8. März steht die IG-Probe in Holsterhausen auf dem Programm. Einen besonderen Termin haben die Anholter bei den Fahnenschwenkern der Regniet, die ihr Stiftungsfest traditionell am 1. Mai feiern. Es wird das letzte Stiftungsfest der Regnieter Fahnenschwenker sein, denn die Gruppe löst sich danach auf. Beim 100-jährigen Jubiläum des Tambourcorps Millingen werden die Anholter ebenfalls anwesend sein.