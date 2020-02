Anerkennungsmedaille für Schützen aus Emmerich und Rees

Emmerich/Rees. Schützen in Emmerich und Rees haben sich in der Kriegsgräber-Sammlung verdient gemacht. Dafür erhielten sie die Anerkennungsmedaille in Bronze.

Im Rahmen der gemeinsamen Jahresauftaktveranstaltung der Bezirksverbände Köln-Aachen und Düsseldorf im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge zeichnete jetzt der Vorsitzende des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen, Staatsminister a.D. Thomas Kutschaty MdL, die Emmericher Schützengemeinschaft 1969 für ihr vorbildliches Engagement mit der Anerkennungsmedaille in Bronze aus.

Der Landesverband NRW im Volksbund verleiht diese Medaille in Anerkennung und Würdigung um die Verdienste der Emmericher Schützenvereine, die seit dem Weggang der Bundeswehr am Standort Emmerich die Sammlungen für Volksbund seit dem Jahr 2008 in Emmerich mit großem Engagement übernommen haben und seither kontinuierlich hervorragende Sammlungsergebnisse erzielen.

Eltener Schützen nahmen Auszeichnung stellvertretend entgegen

Stellvertretend für die Emmericher Schützengemeinschaft nahmen Schützen der St. Martinus Bruderschaft aus Elten, nämlich Ehrenbrudermeister Heinz Wienhoven und der stellvertretende Brudermeister René Bolk, die Medaille aus den Händen der Regierungspräsidentin des Bezirksverbandes Düsseldorf, Birgitta Radermacher, entgegen.

Der Stadtverband organisiert sieben Bruderschaften und eine Gesellschaft im Emmericher Stadtgebiet. Gegründet wurde sie im Jahre 1969. In April diesen Jahres wird im Rahmen des alle fünf Jahre stattfindenden Großen Stadtschützenfestes das 50-jährige Bestehen gefeiert.

BSV Rees vertrat die Reeser Schützen

Neben den Emmericher Schützen verlieh die Regierungspräsidentin Gisela Walzken auch stellvertretend für die Schützen aus Rees an Robert Franken und Michael Rose vom Bürgerschützenverein Rees ebenfalls die Anerkennungsmedaille in Bronze für ihr hervorragendes Engagement in Rees und Umgebung. Ein tolles Beispiel für das soziale Engagement der Schützenvereine am Niederrhein.