Am Emmericher Yachtclub wurde Dieb auf frischer Tat ertappt

Emmerich. Am Emmericher Yachthafen hielt sich unerlaubt ein Mann auf. Dieser verschaffte sich Zugang zu den Booten. Und stahl Elektronikteile.

In der Hafenanlage des Emmericher Yachtclubs an der Wardstraße ertappte die Polizei am Samstag gegen 15.20 Uhr einen Dieb auf frischer Tat.

Der 35-jährige Täter hatte sich in den letzten zwei Wochen immer wieder Zugang zum Hafengelände verschafft und sich dann auf diversen Booten aufgehalten. Zugang zu den Booten bekam er, indem er die Türen zu den Kajüten aufbrach. Außerdem durchsuchte der Täter die Boote und entfernte teils fest verbaute Elektronikteile.

Täter ohne festen Wohnsitz

Als die Beamten am Samstag am Hafen eintrafen, befand sich der 35-Jährige gerade wieder auf einem Boot und versuchte, sich als Besitzer des Bootes auszugeben, was schnell widerlegt werden konnte. Da der Täter nicht über einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik verfügt wurde er vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt.