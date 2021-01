In Isselburg gab es im Dezember 130 SGB-II-Arbeitslose.

Arbeitsmarkt Aktuell 130 SGB-II-Arbeitslose in Isselburg gemeldet

Kreis Borken Trend sinkender Arbeitslosenzahlen setzt sich fort, verliert aber an Dynamik. Aktuell 4.447 SGB-II-Arbeitslose im Kreis Borken.

Die Zahl der SGB-II-Arbeitslosen im Kreis Borken ist im Dezember weiter gesunken. Das teilt Landrat Dr. Kai Zwicker mit. Der lokale Arbeitsmarkt zeige sich trotz pandemiebedingter Risiken erfreulicherweise bislang stabil. Die Auswirkungen des erneuten Lockdowns seit November lassen sich derzeit jedoch noch nicht abschätzen.

Das "Jobcenter im Kreis Borken" weist für den Monat Dezember 4.447 erwerbsfähige Leistungsberechtigte aus, die als arbeitslos registriert sind. In Isselburg sind es inwgesamt 130 im Dezember gewesen. Im Vergleich zum Vormonat November ist die Zahl der SGB-II-Arbeitslosen kreisweit um 73 Personen gesunken, gegenüber dem Vorjahresmonat allerdings um 255 Personen gestiegen. Die Quote der arbeitslosen Grundsicherungsempfänger an den zivilen Erwerbspersonen ist im Kreisgebiet gegenüber dem Vormonat von 2,1 Prozent auf 2,0 Prozent zurückgegangen.

Im Dezember haben 13.879 Personen Grundsicherung erhalten

Die Gesamtzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist im Dezember 2020 ebenfalls gesunken und liegt derzeit bei 9.508 Personen (-51). Hierzu gehören auch Männer und Frauen, die aktuell an Eingliederungsmaßnahmen teilnehmen und Jugendliche ab 15 Jahren, die eine Schule besuchen und somit dem Arbeitsmarkt zurzeit nicht zur Verfügung stehen. Personen, die neben ihrer Erwerbstätigkeit ergänzend auf Leistungen nach dem 2. Sozialgesetzbuch (SGB II) angewiesen sind, zählen ebenfalls zu dieser Gruppe.

Inklusive deren Kinder unter 15 Jahren und der weiteren nicht erwerbsfähigen Angehörigen haben im Dezember 13.879 Personen (-71) in 6.943 Bedarfsgemeinschaften (-33) Grundsicherung für Arbeitsuchende erhalten.