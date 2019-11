2020 gibt es drei erste Klassen an der Liebfrauenschule

Emmerich. Im nächsten Schuljahr wird es in Emmerich eine erste Klasse mehr geben, als prognostiziert. Diese wird an der Liebfrauenschule angesiedelt.

Das Verfahren ist noch nicht ganz beendet. Aber deutlich ist schon jetzt, wo die Reise in Sachen erste Klasse im Schuljahr 2020/2021 der Grundschulen der Stadt Emmerich hingehen wird.

Denn anders als zunächst prognostiziert, werden für das nächste Grundschul-Schuljahr statt der angedachten elf Eingangsklassen, sogar zwölf Eingangsklassen gebildet werden können.

Über 20 Anmeldungen mehr

Statt der seinerzeit prognostizierten 252 Anmeldungen hat die Stadt Emmerich für das nächste Schuljahr 275 Anmeldungen potenzieller Erstklässler erhalten.

So wird es eine erste Klasse mehr geben als gedacht. Und diese, so teilte nun Dirk Loock im jüngsten Schulausschuss mit, wird an der Liebfrauenschule angesiedelt.

Zwei Grundschulen starten mir drei ersten Klassen

Die Liebfrauenschule und die Leegmeergrundschule werden dann dreizügig im Bereiche erste Klasse sein. Zwei Eingangsklassen gibt es dann jeweils an der Rheinschule und an der St.-Georg-Schule in Hüthum. Die Michaelschule und die Luitgardisschule werden jeweils nur eine Eingangsklasse haben.

Von den 275 Kindern, die nun für die erste Klasse ab 2020 angemeldet sind, sind übrigens nur drei Kinder, die auf Antrag – also vorzeitig – eingeschult werden.