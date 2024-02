Zwölf Kellerabteile wurden in dem Mehrfamilienhaus in Duisburg-Hochemmerich aufgebrochen.

Einbrüche Zwölf Keller in Duisburg aufgebrochen – Nachbar ruft Polizei

Duisburg Unbekannte haben in einem Duisburger Mehrfamilienhaus zwölf Keller aufgebrochen. Ein Nachbar alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen laufen.

Insgesamt zwölf Keller haben Unbekannte im Zeitraum von Samstag bis Dienstag in einem Mehrfamilienhaus an der Krefelder Straße in Hochemmerich aufgebrochen.

Ein Anwohner alarmierte schließlich die Duisburger Polizei. Ihm waren die aufgebrochenen Vorhängeschlösser beim Herausstellen der Mülltonnen aufgefallen. Die Beamten überprüfen derzeit, was alles gestohlen wurde.

Parallel dazu läuft die Suche nach den Tätern. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 35 unter 0203 280 0 entgegen.

