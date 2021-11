Zwölf Einbrüche in Häuser und Wohnungen in Duisburg

Zwölf Einbrüche registrierte die Polizei in Duisburg am Wochenende.

Duisburg. In zwölf Fällen sind Einbrecher am Wochenende in Häuser und Wohnungen in Duisburg eingestiegen. Die Kripo ermittelt. Die Taten in der Übersicht.

Die Polizei berichtet, dass mit Beginn der dunklen Jahreszeit in Duisburg wieder die Zahl der Einbrüche steigt.

Ein dutzend Mal schlugen Täter allein am Wochenende im Stadtgebiet zu. So wie bei einer dreiköpfigen Familie aus Wanheim-Angerhausen: Sie kamen am Sonntag aus dem Urlaub wieder. Ihr Großvater hatte kurz zuvor am Reihenendhaus an der Straße „Auf dem Dom“ heruntergerissene Rollläden, eine aufgehebelte Terrassentür und durchwühlte Schränke bemerkt und die Polizei alarmiert.

Die Ermittler suchen in diesem und elf anderen Fällen Zeugen und nehmen Hinweise unter 0203 280­0 entgegen. Die weiteren Einbrüche vom Wochenenden in der Übersicht:

Samstag im Zeitraum von 12 bis 19 Uhr brachen Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße „Auf dem Roggenkamp“ in Obermeiderich ein.

Zwischen Samstag, 12 Uhr, und Sonntag, 01.30 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Jägerstraße, nahe des Schwanenweges in Alt-Hamborn.

Samstag im Zeitfenster von 14.30 bis 20.30 Uhr: Einbruch in eine Erdgeschosswohnung auf der Leostraße in Vierlinden.

Samstag, zwischen 15 und 16.10 Uhr: Täter brechen in eine Wohnung auf der Heerstraße in Höhe der Einmündung zur Siechenhausstraße in Hochfeld ein.

Samstag, 15 bis 18.45 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der Walther-Rathenau-Straße in Friemersheim.

Samstag, zwischen 15 und 19 Uhr: Einbrecher steigen in eine Wohnung auf der Lessingstraße in Rheinhausen ein.

Im Zeitraum von Samstag, 17.30 Uhr, bis Sonntag, 12.50 Uhr: Einbruch in eine Wohnung auf der August-Thyssen-Straße gegenüber eines Supermarktes in Obermarxloh.

Samstag, 18 Uhr: Täter brechen in eine Wohnung auf der Rheintörchenstraße in Höhe der Hitzestraße in Wanheimerort ein.

Zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr: versuchter Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Mülheimer Straße im Bereich der Bahnhaltestelle Lutherplatz in Duissern.

Samstag, gegen 22.45 Uhr: Einbrecher verschaffen sich Zugang zu einer Wohnung auf der Kaiser-Friedrich-Straße (Höhe Ziegelhorststraße) in Marxloh.

Sonntag im Zeitfenster von 12.45 und 19 Uhr: Einbruch in ein Reihenendhaus auf der Fliederstraße in der Nähe des Melanchtonplatzes in Wanheimerort.

